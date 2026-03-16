Més per Palma llevará al pleno su rechazo a una guerra "que promueven los aliados del PP y Vox"

Més per Palma ha cargado contra el equipo de gobierno municipal del PP por, a su juicio, "abandonar los mercados municipales en un contexto de encarecimiento del coste de la vida". La formación sostiene que la escalada bélica en Oriente Próximo, a la que vincula con las políticas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, está elevando los precios del transporte, la energía y los alimentos, con impacto directo en la economía de la ciudadanía.

Ante esta situación, Més per Palma defenderá en el próximo pleno dos mociones "estrechamente relacionadas". La primera buscará proteger y revitalizar los mercados municipales como herramienta social frente al aumento de los precios. La segunda planteará el rechazo a la guerra y a "los intereses que la sostienen". En este sentido, señala que el conflicto está "promovido por los aliados del PP y Vox".

La formación considera especialmente grave que el Ejecutivo de Jaime Martínez "relegue" una infraestructura que considera esencial para la vida cotidiana de los barrios. El concejal de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha afirmado que "cuando el coste de la vida se encarece y las familias lo tienen más difícil para llegar a final de mes, los mercados municipales deben ser un refugio para el bolsillo y para la vida de los barrios". En su opinión, "ignorarlos es dar la espalda a la gente que lucha cada día para llenar la nevera".

Reforzar los mercados como escudo social

Més per Palma propone poner en marcha un Plan Municipal de Revitalización de los Mercados con el objetivo de consolidarlos como espacios clave de alimentación de calidad, economía local y cohesión social. Entre las medidas planteadas figuran la modernización de las instalaciones, la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética, el refuerzo de la conexión con campesinos locales, cooperativas y pequeños productores de Mallorca, así como facilitar el relevo generacional de los vendedores y consolidar estos espacios como motores comerciales y sociales de los barrios.

Contreras ha defendido que "los mercados municipales son una de las mejores políticas sociales que puede tener una ciudad". Según ha señalado, "la gente encuentra en ellos producto fresco mallorquín, de proximidad y de calidad, sin pasar por cadenas interminables de intermediarios que encarecen los precios".

La cesta de la compra, cada vez más cara

La formación también ha puesto el foco en el aumento del coste de vida en Balears. Según expone en la nota, datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúan a las islas entre las comunidades autónomas más caras del Estado, 12.000 euros por encima de la media española. En este contexto, Més critica que el gobierno municipal haya eliminado la partida de 300.000 euros prevista para reparar la cubierta del mercado de Pere Garau.

Para Contreras, esta decisión evidencia una falta de prioridades políticas. "Esta es la prueba más clara de la falta de prioridades políticas del PP", ha denunciado.

Més relaciona la agenda internacional de PP y Vox con sus efectos locales

La formación ha vinculado además la política municipal con el posicionamiento internacional de la derecha. Més sostiene que PP y Vox "se han alineado con Donald Trump y Benjamin Netanyahu" y con la agenda política que representan. Como ejemplo, recuerda que ambas formaciones votaron juntas en el Congreso en contra del embargo de armas a Israel.

En su argumentación, Més defiende que criticar la guerra no solo implica denunciar su impacto en los precios, sino también sus consecuencias humanas y políticas. La formación describe la guerra como "muerte, destrucción, devastación de pueblos enteros y saqueo de recursos naturales", además de considerarla una negación del derecho internacional y "la expresión más extrema de un modelo de dominación al servicio de intereses económicos y geopolíticos de una minoría".

Por ello, esta formación justifica que ambas mociones se presenten de forma conjunta, al entender que defender la vida cotidiana de la ciudadanía de Palma "también implica afrontar las causas profundas que la amenazan".

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Contreras ha insistido en esta idea al afirmar que "PP y Vox actúan como si la política internacional no tuviera nada que ver con la vida de la gente, pero sí tiene que ver". Y ha concluido con una crítica directa al gobierno municipal: "Cuando su agenda contribuye a un mundo más convulso y más caro, lo mínimo que deberían hacer es proteger los barrios. Y hacen exactamente lo contrario".