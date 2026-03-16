Jaime Martínez: "Nadie ha salido voluntariamente de la antigua cárcel de Palma"
El alcalde asegura que continúan trabajando para encontrar alojamientos para una parte de los ocupantes del inmueble que serán desalojados
El proceso de desalojo de la antigua cárcel de Palma abierto por el Ayuntamiento de Palma hace tres semanas sigue quemando etapas, aunque a día de hoy ninguno de sus ocupantes ha abandonado de manera voluntaria el inmueble. Mientras tanto, Cort continúa manteniendo reuniones con diversas entidades como el IMAS o el Obispado para que afloren alojamientos para una parte de los doscientos ocupantes del inmueble.
"No tengo constancia de que se haya ido voluntariamente nadie. El Ayuntamiento tiene una serie de recursos, y también se está reuniendo con entidades para ver si disponen de recursos. Están identificados todos los que pueden acceder a ellos, aunque tienen que cumplir con unas normas", ha indicado Martínez.
En este sentido, ha indicado que si los vecinos del inmueble han visto a personas durmiendo en portales, "no formaban parte del censo de la cárcel porque ninguno ha salido voluntariamente".
De las alegaciones al juzgado
El alcalde ha indicado que en este momento el Ayuntamiento está resolviendo las alegaciones que los ocupantes del inmueble que han querido han presentado contra su desalojo. "Cuando estén resueltas, las solicitudes de desalojo irán directamente al juzgado", ha destacado el primer edil. También ha explicado que Cort explora la posibilidad de que ocupantes "con familia o contactos en la península" se vayan fuera de la isla.
Finalmente, ha vuelto a apelar a la Delegación del Gobierno a que "ponga al alcance del barrio los recursos de la Policía Nacional". En este sentido, el Ayuntamiento argumenta que buena parte de los ocupantes de la cárcel son extrajeros en situación irregular, por lo que escapan de su competencia.
También este lunes el PSOE de Palma ha asegurado haber localizado 42 viviendas y un hotel de 30 plazas, que en conjunto sumarían unas 156 plazas, y que, a su juicio, podrían destinarse a las personas que residen en la antigua prisión de Palma tras el anuncio de su desalojo. Según la formación socialista, se trata de inmuebles propiedad del alcalde, concejales y altos cargos del PP en Cort, así como de sus socios de Vox.
Martínez ha respondido a los socialistas: "Durante ocho años el PSOE no encontró ni una vivienda para todas estas personas. Que se dediquen a hacer una oposición constructiva y si tienen oportunidad de gobernar en el futuro, que se dediquen a prever estas situaciones".
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