Cort reactiva las negociaciones del Plan de Ordenación de la Policía Local y se compromete a mantener la Unidad Nocturna

La primera toma de contacto entre el nuevo regidor de Seguridad Ciudadana y Función Pública de Palma, Llorenç Bauzá, y los sindicatos de la Policía Local este lunes ha dejado el compromiso del Ayuntamiento a mantener la Unidad Nocturna dentro del futuro Plan de Ordenación. Así lo ha trasladado el concejal durante las reuniones mantenidas con las organizaciones sindicales, según ha informado ATAP en una nota de prensa.

Hay que recordar que a finales de febrero el alcalde Jaime Martínez puso a Bauzá al frente de Función Pública en sustitución de Mercedes Celeste para dar un nuevo impulso a estas negociaciones.

El sindicato subraya que este compromiso supone uno de los puntos clave defendidos en la negociación y asegura que, tras el encuentro, la parte política se mostró receptiva a varias de sus reivindicaciones. Entre ellas, destaca que "se va a mantener la Unidad Nocturna", una cuestión que ATAP considera prioritaria para garantizar un servicio policial adaptado a una ciudad como Palma.

Según la organización sindical, el regidor ha expresado que Palma, como "séptima ciudad de España", necesita una estructura policial acorde a su dimensión, lo que pasa por preservar servicios específicos y evitar recortes en la organización actual. En este sentido, además de la continuidad de la unidad nocturna, el Ayuntamiento habría trasladado que "se van a mantener las especialidades" y que "no existirá la polivalencia".

ATAP interpreta estas manifestaciones como un cambio de rumbo respecto a planteamientos anteriores que, a su juicio, abrían la puerta a una pérdida de derechos y a una reorganización interna perjudicial para la plantilla. El sindicato insiste en que había defendido desde el inicio la necesidad de "conservar la Unidad Nocturna", "conservar las especialidades" y "no recortar ningún derecho".

Otro de los aspectos destacados de la reunión es que, según el sindicato, el equipo de gobierno no contempla suprimir derechos ya consolidados. En concreto, asegura que "no tienen intención de recortar derechos consolidados", entre ellos la posibilidad de que los mayores de 45 años no realicen servicios nocturnos.

La reunión también ha abordado otras cuestiones laborales. Entre ellas, la futura convocatoria del concurso de traslados, que, según la información trasladada por el Ayuntamiento, podría ponerse en marcha "a inicios del verano o durante el mismo" con todas las plazas disponibles. Asimismo, Bauzá ha comunicado un incremento de los pluses de fines de semana y festivos, "doblando la cuantía" e integrándolo en el complemento específico.

Agentes en prácticas

Respecto a los agentes en prácticas, el sindicato señala que el Ayuntamiento ha rectificado la propuesta inicial sobre los destinos y finalmente ofertará "51 plazas de Comunitaria C, 3 plazas en puertas y 1 plaza en la montada". Además, la administración se habría mostrado dispuesta a estudiar cambios para mejorar las condiciones de este colectivo.

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Con todo, ATAP hace una valoración positiva de este primer encuentro con el nuevo regidor y asegura tener "una buena sensación con la nueva visión que se presenta", al entender que existe una voluntad de "mejorar las condiciones de todos los policías sin recortar derechos".