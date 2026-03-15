Los cinco comercios mallorquines que resisten en la histórica travesía Cort-Born de Palma: un mapa revela que llegaron a convivir 63 tiendas

La Travesía Comercial Cort-Born de Palma ha cambiado de arriba a abajo en los últimos 55 años. Solo cinco negocios mallorquines aguantan: la juguetería La Industrial, La Pajarita, Forn del Santo Cristo, Calzados Ndongo y la Joyería Forteza. Son los únicos que resisten en un barrio que ha perdido su esplenderoso pasado y que ha sido recordado tras una publicación en Instagram.

Un mapa antiguo

Claudia siempre les explica a las hermanas Aguiló que el contenido que deben publicar en redes sociales debe ser nuevo, llamativo y original. Esta vez, al oír aquellas palabras, Neus tuvo una gran idea. Fue a buscar un mapa antiguo que tenía guardado bajo siete llaves en la juguetería La Industrial. Se lo enseñó, hicieron un vídeo y se viralizaron, es decir, tuvieron mucha repercusión. «Creó mucha expectación e interés ver todas las tiendas que desaparecieron», reconoce.

En su momento, lo regalaban cada vez que alguien les pedía por una calle. «No le dábamos la importancia que le damos a día de hoy. Teníamos un montoncito que repartíamos, pero si llego a saberlo no los doy. La primera referencia que tuve de su existencia fue en 1998. Un año después, los pocos que nos quedaban, los escondí tanto que dije que esto no se lo podíamos dar a nadie», cuenta.

Entre 1964 y 1971

Neus no sabe exactamente de cuándo es este documento, pero sí ha conseguido acotar el periodo en el que pudo hacerse gracias a las respuestas de sus seguidores en redes sociales. «Nos han dado referencias que no sabíamos. He consultado en internet todos los datos que nos proporcionaban para aprender la historia de Mallorca que no sabía», cuenta y añade: «Una persona me habló de las líneas de tren. Comentó que la de Santanyí no aparecía, así que buscando encontré que la conexión Palma-Santanyí dejó de operar en 1964. Y, esta misma persona, también apreció que no salían los embalses Gorg Blau y Cúber. Así que el año del mapa está entre 1964 y 1971».

Al enseñárselo a Claudia sintió mucho pena. «Me emocioné por haber vivido la diferencia de personas que han pasado por aquí. Les coges cariño porque las ves cada día». Una de las mayores diferencias las aprecia al abrir la tienda: «Cuando venía con mi padre para comenzar a trabajar, la calle era eterna. Con los bon dia y la xerradeta, llegar hasta aquí era una odisea. Ahora somos los primeros que llegamos y, muchas veces, los últimos en irnos».

Abren y cierran

La mayoría levantan la persiana más tarde, entre las 10:30-11 horas, y esta es una diferencia, pero no la más grande. «Ahora, salvo los cinco que quedamos, no conocemos a nadie. Alguien viene, me dice soy de la tienda de aquí y les pido cuál. Cada dos o tres años cambian las tiendas. Alguna dura un poco más, pero te da pena ver cómo se desvirtúa la historia del comercio de Palma. Te hace sentir que hay que hacer algo para que no siga sucediendo. Es una lástima que desaparezcan las tiendas antiguas. Las modernas nunca serán antiguas al paso que vamos. Abren y cierran, abren y cierran. El comercio local está predestinado a morir».

«Ver la tienda cerrada me rompería el corazón. Un sobrino nuestro nos ayuda. Es pura energía. Es muy difícil que pueda seguir. Tendrían que cambiar las tendencias y dejar de comprar tanto por internet. Matará el comercio local de todo el mundo», cierra.