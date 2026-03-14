La hotelera suiza Aethos se hace con el exclusivo Club Social Làlia en plena plaza Santa Eulàlia de Palma

Desde fuera, la fachada podría dar la impresión de ser otra casa señorial del casco antiguo de Palma. Sencilla, bien conservada, con una entrada tenuemente iluminada y una gran puerta de madera. Solo un pequeño letrero dorado con la inscripción "aethos" revela su verdadera función. "La privacidad es primordial aquí", afirma Sofía Arnau, directora del Club Aethos de Palma.

Este ya el segundo intento de convertir este edificio en un refugio para la élite globalizada. En 2023, el "Social Club Làlia" abrió aquí sus puertas con un concepto muy similar, impulsado por inversores suecos. Ahora, la cadena hotelera y de clubes Aethos toma el relevo, tras haber inaugurado un elegante hotel en Peguera en 2025 en el antiguo edificio de Mar i Pins. Aethos cuenta con el respaldo de una empresa de inversión con sede en Suiza. "Algunos miembros de Làlia se han unido a nosotros; naturalmente, les hicimos una oferta", afirma Sofía Arnau.

Zona de entrada del club. / Nele Bendgens

No es un coworking cualquiera

Los huéspedes del Hotel Aethos en Peguera ahora también tienen acceso al club, que ofrece vistas a la plaza de Santa Eulàlia. "Automáticamente te conviertes en socio temporal", explica Arnau, nacida en México. Además, el club está dirigido a personas que residen temporal o permanentemente en Mallorca. Repartido en cuatro plantas, los socios pueden trabajar, hacer ejercicio, socializar o participar en talleres. "Somos más que un espacio de 'coworking' convencional. Aethos busca unir a las personas y crear una comunidad", concluye Arnau.

Con gimnasio y restaurante

Al igual que su predecesor, el club destaca por su modernidad, sin perder su esencia mediterránea. Muebles cuidadosamente seleccionados y colores cálidos y suaves se encuentran presentes en las cuatro plantas. «Casi todas las salas tienen una paleta de colores diferente. Las piezas de diseño individuales complementan la estética general. Hemos combinado diversos estilos. Queremos que nuestros socios se sientan como en casa y puedan trabajar con tranquilidad», explica Arnau. Además de los cinco espacios comunes para trabajar y el gimnasio, también hay un restaurante y salas que se pueden utilizar para eventos privados, como fiestas. «El restaurante es exclusivo para socios. Pero pueden, por ejemplo, invitar a amigos», comenta Arnau.

El gimnasio del hotel cuenta con un entrenador personal. / Nele Bendgens

Comunidad de todo el mundo

La mayoría de los miembros son emprendedores autónomos, pero también hay productores musicales, artistas y otros profesionales creativos. Durante la visita del Mallorca Zeitung, algunos estaban concentrados frente a sus portátiles, mientras que otros charlaban en las zonas comunes. Además de español, francés y sueco, también se oía inglés. «Nuestra comunidad está formada por gente de todo el mundo. Aquí en Palma, muchos miembros son españoles, pero también vienen con frecuencia alemanes, franceses y venezolanos», señala Arnau. La mayoría tiene entre 35 y 45 años.

Uno de los espacios de trabajo / Nele Bendgens

Cuota anual: 2.500 euros

La membresía completa cuesta 2500 € al año e incluye acceso a otros clubes Aethos, como los de Lisboa, Londres o Milán. Una opción más asequible, aunque igualmente completa, es la membresía estándar: 1800 € al año que ofrece acceso ilimitado a un club, en este caso, el de Palma. También existe una membresía básica por 650 € al año, que da acceso a la comunidad y seis visitas a un club Aethos a elección del miembro. «Pero esa opción está más pensada para nómadas digitales en Londres o Lisboa, de los que no tenemos muchos aquí», comenta Sofía Arnau.

El pequeño patio del edificio. / Nele Bendgens

Los 100 miembros actuales en Palma también son bienvenidos en los espacios de 'coworking' y gimnasio de Peguera, donde formalmente existe un club independiente con 42 miembros. «Es un concepto de club muy americano», dice Arnau. «Pero sin duda queremos seguir creciendo y, sobre todo, llegar a los mallorquines de la isla». Con ese fin, Aethos organiza regularmente jornadas de puertas abiertas. «Estamos abiertos a cualquiera que quiera formar parte de esta comunidad», subraya el gerente del club.

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Más información: aethos.com/clubs/palma-club