La ampliación del servicio de BiciPalma se retrasa pese a que los precios ya han subido

El servicio municipal de alquiler de bicicletas BiciPalma continúa en Mallorca con sus anuncios. El más reciente, dado a conocer la semana pasada en un comunicado de prensa, asegura que la red seguirá ampliándose. Están previstas 18 nuevas estaciones: cinco en el Paseo Marítimo y 13 a lo largo de la Playa de Palma.

Sin embargo, esto ya se había anunciado a bombo y platillo hace casi un año. Lo nuevo es que la inversión ahora se ha incrementado a 950.000 euros, frente a los 800.000 euros previstos inicialmente. Además, se incorporarán más bicicletas eléctricas: 230 en lugar de 170. Para 2026, se espera que Palma cuente en total con 125 estaciones y 1.250 bicicletas públicas.

Mientras la ampliación sigue retrasándose, los precios para los usuarios ya han subido. Sin embargo, la empresa municipal operadora SMAP no quiere que se le acuse de inacción. “Se está trabajando en las nuevas estaciones. Poco a poco, todas estarán operativas”, afirmó una empleada al diario Mallorca Zeitung.

No obstante, todavía no se puede dar una fecha exacta. Los usuarios del servicio podrán ver automáticamente en la red de la aplicación BiciPalma cuándo se activan las estaciones adicionales.

Atención al usar las nuevas tarifas

Desde el 1 de agosto de 2025, BiciPalma aplica ya las nuevas tarifas más caras. En lugar de los 24 euros que costaba antes el abono anual, los usuarios pagan ahora 30 euros. Hay que tener cuidado especialmente con las populares bicicletas eléctricas de color rosa.

Estas ya no son gratuitas durante los primeros 30 minutos de uso; en cambio, la versión turquesa sin motor eléctrico sí sigue siendo gratuita. Si se usan a diario, los costes pueden acumularse rápidamente. Una lista completa de las nuevas tarifas se puede consultar aquí:

Las tarifas de BiciPalma vigentes desde el 1 de agosto de 2025. / BiciPalma

Los usuarios que aún tengan un contrato antiguo vigente solo se verán afectados por el aumento a partir del momento en que renueven su abono anual.

Otras novedades que hasta ahora no se habían comunicado

El año pasado, BiciPalma anunció que se podría usar el llamado “sistema de overflow”. Con él, era posible dejar la bicicleta de alquiler en una estación incluso cuando todos los soportes normales estaban ocupados. Para ello, se podía colocar la bicicleta entre dos soportes ocupados y completar correctamente el alquiler en la aplicación de BiciPalma. Actualmente, esto ya no es posible en todas las estaciones.

En su lugar, se recomienda contactar con teléfono de asistencia de BiciPalma al Tel.: +34 900 701 004. Los empleados allí indican los pasos a seguir. En algunos casos, como ha ocurrido varias veces en la anterior estación final de Palma hacia la Playa de Palma número 85 (Golf de Cádiz), la única opción es regresar pedaleando a la estación anterior 81 (Vicari Joaquim Fuster) con la esperanza de encontrar un soporte libre.

Un nuevo aviso alerta a los usuarios al alquilar las bicicletas de que deben devolverlas en las estaciones oficiales. / BiciPalma

Precaución: la responsabilidad sigue siendo del usuario

“Quien alquile una bicicleta de BiciPalma es responsable de dejarla correctamente. Por eso, ante cualquier problema, siempre se debe contactar con el servicio de ayuda”, explican los empleados de BiciPalma.

Es importante seguir esta indicación, ya que de lo contrario el tiempo de alquiler en la app seguirá contabilizándose y cobrando. A menudo se requiere paciencia al llamar al teléfono de atención al cliente, porque todas las líneas están ocupadas y se puede quedar mucho tiempo en espera o incluso no conseguir comunicarse.

Aun así, la llamada es importante, puesto que el sistema la registra automáticamente y, en caso de duda, permite solicitar la devolución de cargos por alquileres cobrados de más. Para ello, además, es necesario enviar un correo electrónico a bicipalma@palma.cat.

Conclusión: funciona, pero no sin fallos

Incluso ante problemas con el registro, por ejemplo en el caso de no residentes, siempre se debe enviar un correo electrónico. “Procesamos cada mensaje en un plazo máximo de siete días”, asegura una empleada de SMAP.

Con todo, el uso de BiciPalma sigue siendo una alternativa buena y respetuosa con el medio ambiente frente a otros medios de transporte. Solo queda esperar que, con la ampliación anunciada, también se refuerce el personal para garantizar un uso sin problemas. Al revisar la cuenta de Instagram del servicio, se pueden ver numerosos comentarios de usuarios frustrados.