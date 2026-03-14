La alarma crece en Son Busquets: Otra vecina denuncia la presencia de intrusos dentro del antiguo cuartel de Palma

La inquietud vecinal en el entorno de Son Busquets en Palma no deja de crecer. Una vecina del barrio del Parc de ses Fonts ha denunciado a este diario que la tarde del jueves, hacia las 19.10 horas, vio a dos personas deambulando en el interior del antiguo cuartel, muy cerca de la zona de las dos garitas que dan a la carretera de Valldemossa. Se trata de un nuevo testimonio que vuelve a disparar la preocupación entre los residentes de la zona.

Según este relato, los dos intrusos fueron vistos caminando dentro del recinto, en unas instalaciones que desde hace tiempo generan temor entre quienes viven junto al antiguo acuartelamiento. “Yo regresaba del gimnasio e iba hacia casa. No parecían funcionarios o personal autorizado, además eran las siete de la tarde pasadas”, cuenta. Los vecinos aseguran que la sensación de inseguridad ya no es puntual, sino que va en escalada, y lamentan que cada nuevo aviso refuerza la percepción de abandono y la posibilidad de que las instalaciones del cuartel sean okupadas por muchas más personas, máxime después del inicio del proceso de desalojo de 200 ocupantes de la antigua prisión de Palma.

Agujero en las valles y lonas sobre la alambrada

La denuncia se suma a meses de malestar en el entorno de Son Busquets. En las últimas semanas, distintos residentes y entidades vecinales han venido alertando del riesgo de accesos no autorizados, totalmente posibles a través de un agujero presente en una de las vallas y también saltando por las mismas, pues hay toda una parte de alambrada que está cubierta con una lona verde.

Casa 47 (antes Sepes), propietaria del recinto, explicó ayer a este diario que ha dado aviso del episodio relatado por esta vecina al servicio de vigilancia contratado “con el fin de que incremente la atención sobre cualquier indicio de intrusión no contemplada dentro del trasiego de personal autorizado que puede estar en ocasiones dentro del recinto”. Este aviso para incrementar la vigilancia ya se dio también cuando Cort informó sobre el inicio del desalojo de la antigua cárcel.

La entidad dependiente del Ministerio de Vivienda recordó que las intrusiones en Son Busquets “son detectadas por las alarmas de inmediato con los consiguientes protocolos”.

Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos Conservatori-Parc de ses Fonts, Yolanda Rodríguez, contactó con el coordinador de zona Antoni Server para informarle de la denuncia de esta vecina.

Degradación y abandono

El antiguo cuartel arrastra desde hace años una situación de degradación y abandono que ha alimentado las quejas del vecindario. Hace escasas semanas, este periódico denunció la presencia de jeringuillas en la zona de las garitas, que han sido okupadas por personas sin hogar.

Todo ello ocurre mientras Son Busquets sigue pendiente de su transformación urbanística. El proyecto sobre estos terrenos prevé 831 VPO, pero su desarrollo continúa sin materializarse.