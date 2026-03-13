Los feriantes alegan "limitaciones operativas" para rechazar la mañana inclusiva de fin de semana en el Ram

La controversia generada en torno a la inclusión de la Fira del Ram abre un nuevo capítulo. Apenas veinticuatro horas después de que la entidad Autismo Mallorca denunciara públicamente lo que consideraba una "inclusión de escaparate" y un rechazo a las familias con necesidades sensoriales, los industriales del recinto de Son Fusteret han emitido un extenso comunicado para aclarar su postura y explicar las dificultades logísticas que impiden cumplir con todas las demandas de las asociaciones.

En el documento, los feriantes han querido comenzar trasladando su máximo respeto hacia las familias y personas con necesidades específicas. Aseguran entender perfectamente la necesidad de contar con condiciones adecuadas para disfrutar de un espacio de ocio de estas características y lamentan "sinceramente el malestar que la situación actual haya podido causar". No obstante, la patronal del sector ha marcado una línea clara entre la voluntad de inclusión y la realidad operativa de la infraestructura.

Uno de los puntos centrales de la respuesta de los feriantes se refiere a la imposibilidad de habilitar una jornada sin música durante las mañanas de los fines de semana, una de las principales reclamaciones de Autismo Mallorca. Según explican desde la asociación, "la Fira del Ram no funciona como una unidad empresarial única, sino que está compuesta por decenas de feriantes y atracciones que operan como negocios independientes". Cada uno de estos industriales "gestiona su propia estructura de personal, asume sus propios costes de mantenimiento y depende de unos horarios de apertura y cierre muy estrictos para garantizar la rentabilidad de la temporada", enfatizan.

La organización argumenta que la propuesta de realizar una mañana de fin de semana sin estímulos sonoros no ha podido llevarse a cabo este año debido a una limitación organizativa que afecta a la totalidad del recinto. Sostienen que "no se trata de una negativa arbitraria ni de una falta de sensibilidad hacia el colectivo, sino de una cuestión de viabilidad real para que la feria pueda funcionar con garantías y ofrecer una oferta completa a todos los visitantes". En este sentido, los industriales subrayan que la logística necesaria para coordinar a todos los trabajadores en una franja horaria extraordinaria de fin de semana supone un reto que, por el momento, no es asumible para la estructura actual del evento.

Días sin ruido

Para contrarrestar las críticas sobre la supuesta falta de compromiso, la Asociación de Feriantes de Baleares ha recordado que el calendario de la edición de 2026 ya incluye varias jornadas adaptadas. En concreto, se han designado los días 3, 11, 19, 23 y 31 de marzo, además del 8 de abril, como fechas en las que el recinto funciona sin hilo musical desde la apertura hasta el cierre. Estas jornadas están diseñadas específicamente para ofrecer un entorno más amable y silencioso para aquellas personas que padecen sensibilidad auditiva o trastornos del espectro autista.

Además, los feriantes han destacado una medida de apoyo social que consiste en la "entrega de 10.000 invitaciones gratuitas al Ayuntamiento de Palma". Estos pases están destinados a ser distribuidos entre diversos centros, colegios y asociaciones especializadas, con el objetivo de facilitar que el mayor número posible de familias pueda acceder a las atracciones en condiciones económicas favorables durante los días señalados como "sin ruido". Con esta medida, la asociación pretende demostrar que existe una inversión tangible en la accesibilidad, más allá de las declaraciones de intenciones.

"Empatía en todas las direcciones"

El comunicado también aborda la tensión dialéctica surgida tras las quejas de los trabajadores de la feria, quienes habían manifestado sentirse bajo una presión creciente por parte de las entidades sociales. La Asociación de Feriantes pide que la situación se aborde desde una "empatía en todas las direcciones". Si bien reconocen el derecho de las familias a exigir medidas concretas, también solicitan que se comprenda la realidad de los profesionales que trabajan en el Ram. Insisten en que "no se debe caer en simplificaciones de una realidad que es más compleja de lo que parece a simple vista", defendiendo que su labor es preservar un equilibrio entre el disfrute ciudadano y el mantenimiento de sus puestos de trabajo.

A pesar de las diferencias actuales, la patronal ha reiterado su voluntad de mantener los canales de comunicación abiertos con las instituciones y las entidades afectadas. Afirman que seguirán estudiando fórmulas de cara al futuro que permitan mejorar la accesibilidad del recinto de forma progresiva, "siempre que estas medidas se mantengan dentro de un marco que no ponga en riesgo el funcionamiento del evento". El objetivo final, según concluye el escrito, es "que la Fira del Ram siga siendo un lugar de encuentro e ilusión para el mayor número de personas posible, sin exclusiones pero con un respeto mutuo a las necesidades de cada sector involucrado".