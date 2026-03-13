La Feria de Abril vuelve a Mallorca 13 años después: "Esta no es solo una fiesta de los andaluces"
Son Fusteret acogerá del 23 al 26 de abril la gran fiesta de la cultura andaluza
Sevillanas, flamenco y rumbas acompañarán una oferta gastronómica basada en jamón, tapas y bebidas típicas como el fino, la manzanilla o el rebujito
Palma recupera una de sus tradiciones populares más queridas. La Casa de Andalucía en Baleares, en estrecha colaboración con el Ajuntament de Palma, ha presentado este viernes el regreso oficial de la Feria de Abril, que volverá a llenar de color, música y alegría la capital balear entre los días 23 y 26 de abril en Son Fusteret, retomando así una celebración cuya última edición se remontaba al año 2013.
El acto de presentación, celebrado esta mañana en la sala de plenos del Ajuntament, ha estado encabezado por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de la Casa de Andalucía en Baleares, Rafael del Rey. Para ir abriendo boca y trasladar el espíritu de la fiesta al Consistorio, el evento ha contado con la actuación en directo de "Pura Raza Mallorca", una reconocida formación artística de la isla que ha puesto la nota musical a la jornada con una muestra de su auténtico talento y arte flamenco.
La recuperación de la Feria de Abril supone devolver a la ciudadanía un gran espacio de encuentro festivo y abierto. El objetivo es que la feria vuelva a consolidarse como uno de los grandes acontecimientos del calendario de ocio de la ciudad, brindando una experiencia de calidad para todas las edades.
Programación musical
En este sentido, el nuevo modelo garantiza el ambiente auténtico de la feria. La programación musical dará prioridad a la cultura tradicional andaluza, con sevillanas, flamenco y rumbas sonando en todas las casetas durante la mayor parte de la jornada.
Asimismo, la oferta gastronómica estará cuidada al detalle, poniendo a disposición de los visitantes productos propios de esta festividad, como frituras, jamón, tapas y bebidas típicas como el fino, la manzanilla o el rebujito. El evento se complementará además con actos emblemáticos como la tradicional Misa Rociera y un espectáculo a cargo de la Policía Montada.
"No es solo una fiesta de los andaluces"
Durante su intervención, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado el esfuerzo conjunto para hacer realidad este proyecto: "Desde el Ajuntament teníamos claro que debíamos apoyar esta iniciativa y trabajar codo con codo con la Casa de Andalucía. Era una obligación institucional y moral recuperar este espacio para que la feria vuelva con la dignidad, la seguridad y el nivel que merece nuestra ciudad"
Asimismo, ha querido hacer hincapié en el carácter integrador de la cita, lanzando una invitación abierta: "Quiero invitar a todos los palmesanos, a los mallorquines y a quienes nos visitan estos días a que se acerquen a Son Fusteret. Esta no es solo una fiesta de los andaluces, es una fiesta de toda Palma para compartir unos días de alegría, familia y convivencia".
Por su parte, el presidente de la Casa de Andalucía en Baleares, Rafael del Rey, ha subrayado que: “No tendríamos que haber estado tantos años sin la Feria de Abril, pero hoy acaba de nacer su nueva etapa. Es una celebración que se merece el pueblo de Palma y los andaluces que residimos aquí, y queremos que todos la hagamos nuestra. Es el momento de volver a disfrutar de una feria de verdad, la auténtica; una feria de sevillanas, basada en nuestra cultura, nuestra gastronomía y el buen ambiente para que la disfrute toda la gente”.
Un puente entre culturas
Más allá de su evidente dimensión festiva, el regreso de la Feria de Abril tiene una profunda carga simbólica e institucional. El evento supone un reconocimiento al fuerte vínculo histórico, humano y emocional existente entre Andalucía y Mallorca.
Se trata de una relación forjada durante décadas a través de miles de familias que han contribuido activamente a construir la identidad diversa e integradora de la isla. Bajo este espíritu, la nueva Feria de Abril nace con la vocación de ser una celebración compartida, donde el sentimiento andaluz y el mallorquín convivan con total naturalidad, invitando a residentes y visitantes a disfrutar de cuatro días de hermandad.
