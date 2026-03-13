La EMT ofrece un descuento de casi la mitad en el billete a los turistas que paguen con tarjeta

El Ayuntamiento de Palma ha implantado por fin un sistema de pago con tarjeta en los autobuses de la EMT. Quien prescinda del efectivo obtiene un descuento del 40 por ciento. Para los residentes, el trayecto seguirá siendo completamente gratuito al menos durante 2026. Por ello, los precios más bajos están dirigidos exclusivamente a los turistas de Mallorca. Quien, por ejemplo, viaje del aeropuerto al centro de la ciudad, pagará a partir de ahora solo 3 euros en lugar de 5, pero únicamente si paga con tarjeta.

Según informó el Ayuntamiento este jueves 13 de marzo en un comunicado de prensa, el pago con tarjeta ya es posible de inmediato en los autobuses urbanos. Antes, al conductor solo se le podía pagar con monedas o billetes, y no se aceptaban billetes superiores a 10 euros. Quien quisiera pagar con tarjeta en el aeropuerto tenía que sacar previamente un billete en una máquina. Y pagar el precio completo de entonces: 5 euros por persona.

Escanearla al subir

Según el comunicado, Palma instaló 1.040 lectores de tarjetas en los 256 autobuses. Sin embargo, la tarjeta solo tiene que escanearse al subir, confirmó a Mallorca Zeitung una portavoz municipal. La gran cantidad de dispositivos se explica porque los autobuses también deben permitir el acceso por las puertas traseras a personas en silla de ruedas y a quienes viajan con carritos de bebé.

Un técnico instala el sistema para pagar con tarjeta en un bus de la EMT. / Cort

Autobús pagado con tarjeta

En la web de la EMT todavía no aparecen los nuevos precios con tarjeta. En el comunicado se habla de un descuento del 40 por ciento para un billete sencillo. En el caso de los grupos, el porcentaje aumenta hasta el 60 por ciento por pasajero para grupos de hasta cinco personas.

Por tanto, los precios pueden calcularse. En efectivo, el trayecto urbano cuesta 2 euros. El trayecto al aeropuerto cuesta 5 euros. Con pago con tarjeta, los precios bajan a 1,20 euros y 3 euros. Una portavoz municipal confirmó estas tarifas a MZ.

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Al mismo tiempo, la ciudad anunció que las antiguas tarjetas de diez viajes dejaron de ser válidas a finales de enero.