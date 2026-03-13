Cort descarga en los técnicos la solicitud del listado de personas sin techo a la Cruz Roja: "A nivel político no se pidió"

"A nivel político no se pidió". El Ayuntamiento de Palma descarga en los técnicos la petición de un listado de personas sin techo a la Cruz Roja y sostiene que se trata de un procedimiento administrativo para mantener actualizado el padrón municipal. Así lo ha expresado esta mañana la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, después de que el alcalde Jaime Martínez haya evitado pronunciarse respecto a esta polémica, delegando la defensa del Ayuntamiento en la concejala.

Así, Roca defiende que la solicitud del listado "forma parte de un protocolo interno firmado el pasado mes de julio entre técnicos del área de Población y de Servicios Sociales". Según detalla, el objetivo es dar cumplimiento a una resolución estatal de 2020 que obliga a los ayuntamientos a mantener actualizado el padrón.

"A nivel técnico"

La regidora de Servicios Sociales insiste en que el protocolo se firmó "a nivel técnico" y que desde el ámbito político no se realizó ninguna petición específica. "Mantener el padrón actualizado es una obligación de este Ayuntamiento. Si el protocolo determina que cada seis meses nos tienen que enviar un listado actualizado de la gente con la que no se tiene contacto pues cada seis mese nos llegará, ya sea instancias de nuestros funcionarios o de Cruz Roja", determina Roca.

Asimismo, desde el Ayuntamiento argumentan que la revisión es necesaria para garantizar que los datos del padrón reflejen la realidad. "Podría ser que esta gente llegara hace tres o cuatro meses y hubiera decidido partir hacia la Península. Al final tenemos que tener los datos reales de quién vive en Palma".

Roca también señala que, durante este proceso, varias personas han respondido a la notificación por lo que su empadronamiento se mantiene. "Ya ha habido 17 expedientes de anulación porque esta gente ha recibido la notificación", asegura. La edil insiste en que, por el momento, nadie ha sido dado de baja del padrón dentro de este procedimiento.

Listado a Cruz Roja

El Ayuntamiento de Palma dio de baja del padrón a más de doscientas personas sin techo a finales del año pasado por iniciativa propia y tras pedir un listado de afectados a la Cruz Roja. El Consistorio aseguró en enero que este procedimiento se había iniciado "a instancias" de esta ONG, que desmiente este extremo. Según esta información, adelantada el jueves por la Cadena Ser y confirmada por este diario, la Cruz Roja facilitó la relación, pero lo hizo a petición del propio Consistorio.

Cort rectifica

En una nota enviada a última hora de la tarde de ayer, Cort admitió que la Cruz Roja le remitió la lista "a solicitud de los técnicos de los servicios sociales municipales, una revisión del listado de personas en situación de vulnerabilidad empadronadas en domicilio ficticio".

En esta comunicación, indicó el Consistorio, "la entidad identificó distintas situaciones, incluyendo personas con las que no se había mantenido contacto durante más de seis meses, por lo que no se podía verificar si continuaban en situación de calle o residiendo en el municipio, ni asegurar que cumplieran los requisitos para este tipo de empadronamiento".