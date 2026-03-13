El colegio de El Molinar anula definitivamente la actividad programada frente al busto de Aurora Picornell

El CEIP Es Molinar ha cancelado definitivamente la actividad escolar que debía celebrarse frente al busto de Aurora Picornell. El Ayuntamiento de Palma denegó al centro los permisos de ocupación del espacio público y, según ha informado el director del mismo, Biel Artigues, el acto no se reprogramará porque "quedaría muy descontextualizado".

El rector del centro rehúye de polémicas y relata la cronología de los hechos: "Teníamos los permisos y la autorización para celebrar la actividad el pasado día 6. Sin embargo, ese día llovió y tuvimos que cancelar".

A principios de esta misma semana, el centro volvió a ponerse en contacto con el Ayuntamiento para solicitar los permisos correspondientes para poder ocupar el espacio público en el transcurso de la actividad escolar y para poder contar con acompañamiento policial durante el desarrollo de la misma. Sin embargo, Artigues relata que no les fue posible obtener los permisos de nuevo: "Queríamos hacerlo hoy, pero nos dijeron que con cinco días de antelación no se pueden conceder dichos permisos. Tiene que ser con un mínimo de treinta".

El director del centro añade además que considera lo ocurrido como algo "ajeno a cualquier influencia política" y atribuye lo sucedido a un "tema administrativo". Artigues argumenta que celebrar la actividad dentro de un mes "quedaría descontextualizado" y confirma que quedará finalmente anulada. Sin embargo, no descarta celebrar "algún acto en el interior del colegio" con los alumnos.