El Ayuntamiento de Palma prohíbe una actividad del colegio de El Molinar en el busto de Aurora Picornell
Deniega al centro educativo el permiso de ocupación del espacio público para una salida programada este viernes
Cort justifica que hizo la solicitud con poco tiempo de antelación para organizar un dispositivo de seguridad
Enfado entre las familias del colegio de El Molinar porque el Ayuntamiento de Palma ha prohibido una actividad escolar en el busto de Aurora Picornell. El centro educativo, que se encuentra a escasa distancia de la estatua que recuerda a la palmesana represaliada por el franquismo, ha tenido que anular la salida prevista para este viernes al denegar el Consistorio los permisos de ocupación del espacio público.
Esta decisión ha generado malestar en las familias de los alumnos y en el propio centro, que había programado esta actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entre otras cosas estaba previsto depositar flores junto al busto ubicado en el Passeig del Born del Molinar.
La dirección del CEIP Molinar comunicó la decisión a los padres el martes por la tarde, generando sorpresa e incredulidad.
Cort justificó ayer esta denegación porque en su solicitud de permiso de ocupación del espacio público el centro educativo pidió presencia de la Policía Local para garantizar la seguridad de los alumnos en el trayecto del colegio hasta la estatua. "Hicieron la petición el día 9 y desde el área de Educación se les indicó que había poco margen de tiempo para organizar el dispositivo de seguridad", afirmaron en el Consistorio.
En este sentido, Cort expresó su disposición a autorizar la actividad "se se pide con tiempo". El centro educativo, por su parte, valoraba la posibilidad de realizar una actividad alternativa.
Calles ocupadas por vehículos
El busto que homenajea a Aurora Picornell se encuentra en un amplio espacio peatonal y a pocos minutos a pie del colegio. Vecinos del barrio lamentan que Cort haya impedido la presencia de alumnos en este enclave para aprender sobre esta figura histórica "mientras las calles del barrio están permanentemente ocupadas por los vehículos de las empresas que construyen casas de lujo".
El busto de la sindicalista y militante del Partido Comunista fusilada la noche de Reyes de 1937 ha sido vandalizado de manera reiterada en los últimos años con pintadas de simbología nazi. Para responder a estos actos incívicos, una iniciativa ciudadana planteó a finales del año pasado depositar un ramo de flores todos los sábados junto a la escultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cort vulnera la protección de datos al obligar a abrir el contenedor de basura orgánica con la tarjeta ciudadana
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete
- Pisos por más de un millón de euros en la zona de Nuredduna: la nueva escalada del mercado inmobiliario en Palma
- Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»
- Cruzan un carril de la autopista para acceder a su tienda de campaña en Palma
- Uno de los aspirantes a explotar las playas de Palma ha dejado importantes impagos en Calvià y Son Servera
- Cort adjudica la playa de Ciutat Jardí al empresario que ha dejado impagos en Calvià y en Son Servera
- Cort cierra con vecinos y entidades la propuesta final para replantar la plaza Llorenç Villalonga de Palma