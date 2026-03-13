El Ayuntamiento desempadronó a más de 200 personas sin techo en Palma tras pedir un listado a la Cruz Roja

El Ayuntamiento de Palma dio de baja del padrón a más de doscientas personas sin techo a finales del año pasado por iniciativa propia y tras pedir un listado de afectados a la Cruz Roja. El Consistorio aseguró en enero que este procedimiento se había iniciado "a instancias" de esta ONG, que desmiente este extremo. Según esta información, adelantada el jueves por la Cadena Ser y confirmada por este diario, la Cruz Roja facilitó la relación, pero lo hizo a petición del propio Consistorio.

"El procedimiento se inicia a instancias de la ONG que atiende a estas personas, siguiendo los procedimientos legales establecidos, al haber informado dicha entidad de que las personas llevaban más de seis meses sin mantener contacto con la ONG, por lo que pueden considerarse en paradero desconocido", explicó Cort el 26 de enero en un escrito enviado a los medios de comunicación.

La Cruz Roja lo niega. "Nosotros no empadronamos ni desempadronamos a nadie, eso lo hace el Ayuntamiento. Nos pidieron una lista de personas sin techo a las que atendíamos con el argumento de que querían actualizar el padrón. Y nosotros se la facilitamos, pero no fue una iniciativa nuestra", indicaron ayer desde esta ONG.

Tanto Cort como la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, justificaron entonces que esta manera de actuar es "el procedimiento habitual que se ha realizado siempre en estos casos", algo que en la ONG también niegan. "Nunca antes se nos había pedido esta información", subrayan.

El PSOE de Palma exigió ayer al alcalde Jaime Martínez la destitución de Roca. Según denunciaron los socialistas, la petición afectó a cerca de 300 personas en situación de vulnerabilidad y contradice la versión ofrecida hasta ahora por la concejala, que había sostenido públicamente que se trataba de una práctica habitual iniciada por la propia ONG.

El portavoz del PSOE en Cort, Xisco Ducrós, cargó con dureza contra la actuación del equipo de gobierno municipal y advirtió de las consecuencias de esta medida. "Eliminar a una persona del padrón municipal no es un simple trámite administrativo, significa dejarla sin derechos, sin acceso al médico, ayudas sociales o incluso a la escolarización", afirmó.

"La señora Roca ha mentido a la ciudadanía sobre el origen de esta decisión y, por responsabilidad política, los socialistas de Palma exigimos al alcalde que la destituya", añadió Ducrós.

Podemos Palma también se unió también a la petición de dimisión de Roca "por mentir" y anunció que presentará una moción para paralizar las bajas del padrón municipal que se están materializando.

La formación 'morada' considera que estas actuaciones "pueden poner en riesgo" el acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y diferentes trámites administrativos. "El padrón es la puerta de entrada a los derechos, quitárselo a las personas más vulnerables es condenarlas a una invisibilidad institucional absoluta", advirtió la regidora Lucía Muñoz.

La concejala exige que el Ayuntamiento paralice todos los expedientes de baja que afecten a personas vulnerables hasta que "se garantice plenamente el derecho a una notificación efectiva y a la defensa administrativa".

Cort rectifica

En una nota enviada a última hora de la tarde de ayer, Cort admitió que la Cruz Roja le remitió la lista "a solicitud de los técnicos de los servicios sociales municipales, una revisión del listado de personas en situación de vulnerabilidad empadronadas en domicilio ficticio".

En esta comunicación, indicó el Consistorio, "la entidad identificó distintas situaciones, incluyendo personas con las que no se había mantenido contacto durante más de seis meses, por lo que no se podía verificar si continuaban en situación de calle o residiendo en el municipio, ni asegurar que cumplieran los requisitos para este tipo de empadronamiento".

El Ayuntamiento señaló además que "el inicio de este expediente no implica en ningún caso la baja automática en el padrón municipal. Durante toda la tramitación, las personas continúan empadronadas". En caso de que se acredite que siguen residiendo en el municipio o siendo atendidas por los servicios sociales o por alguna entidad social, "el expediente queda archivado y la persona mantiene su empadronamiento".

De hecho, subrayó, "durante la tramitación ya se han anulado 17 solicitudes de baja tras comprobar que las personas continúan en situación de calle en el municipio".