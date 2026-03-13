Más de 200 personas protestan contra el desalojo de la antigua prisión de Palma: "Si nos echan nos repartiremos por toda la ciudad"

"Si nos echan, nos vamos a repartir por toda Palma. Si para el Ajuntament somos delincuentes y basura, tendrán un problema, porque tendrán a centenares de delincuentes dispersos por toda la ciudad", ironizando ante la desgracia, se mostraron los ocupantes de la antigua cárcel de Palma. Este viernes, más de 200 activistas y ocupantes se manifestaron frente a lo que un día fue un centro penitenciario. La protesta fue convocada por casi medio centenar de colectivos, que criticaron que el Ayuntamiento de Palma pretenda ejecutar el desalojo del inmueble, de titularidad municipal.

La falta de alternativas por parte de Cort ha generado un estado de nerviosismo crónico entre los ocupantes, que se hizo evidente durante la protesta. La red de apoyo se ha consolidado, y algunos ocupantes agradecieron a los vecinos y a las más de 40 entidades que han puesto en marcha una recogida de material para los aproximadamente 200 sintecho que viven allí. "Hasta los vecinos nos traen agua, comida y mantas", señalaron. Los ocupantes insistieron en la importancia de disponer de mantas: "En la cárcel con una manta te basta, pero en la calle necesitas mínimo 30".

"Hay gente que no puede ni dormir ni comer del agobio y la angustia que siente", explicaba otra de las residentes. La mujer relató que su marido cobra una paga de 1.015 euros: "¿Dónde voy yo con eso? Es imposible. Las instituciones no tienen ni alma, ni corazón ni un mínimo de empatía".

Asimismo, la ocupante hizo un llamado a todos los propietarios que tengan viviendas cerradas para que las alquilen, y sentenció: "El Ayuntamiento no cumple con la Constitución; todos tenemos derecho a una vivienda digna y a no vivir en la basura".

Operación desalojo antigua cárcel

La 'operación desalojo' de la antigua cárcel de Palma que arrancó hace veinte días está atascada. Después de haber entregado las notificaciones a 170 de los 200 ocupantes de la instalación, el Ayuntamiento no tiene constancia de que ninguno de ellos se haya marchado voluntariamente. Tampoco ha fructificado el llamamiento a entidades y particulares para que ofrezcan viviendas a los afectados, aunque el Consistorio señala que hay contactos y confía en que finalmente pongan a disposición los recursos habitacionales de los que dispongan.

Durante la lectura del manifiesto frente a la antigua prisión, custodiada por un importante despliegue policial, los organizadores denunciaron lo que calificaron de "racismo inmobiliario" en Mallorca. Asimismo, criticaron el aumento de discursos que estigmatizan a las personas en situación de pobreza, la creciente militarización de las fuerzas de seguridad y las amenazas dirigidas a la población migrante.

"El Ayuntamiento está condenando a 200 personas a vivir en la calle", advirtieron en el manifiesto, donde señalaron que esta situación es consecuencia de las dificultades para acceder a una vivienda, que afectan a toda la clase trabajadora.

El manifiesto también arremetió contra la izquierda por su inacción durante los últimos ocho años: "No nos sirve que ahora se presenten como salvadores después de no haber hecho nada", expresaron los convocantes.

Proyecto para la antigua cárcel

El proceso para recuperar la antigua cárcel conducirá previsiblemente a un desalojo judicial, pero antes el Ayuntamiento dará una serie de pasos. El Consistorio no se pone fecha para la recuperación de la antigua cárcel. Cort ha indicado que, una vez ejecutado el desalojo, se limpiará la basura acumulada durante meses y se tapiará "para impedir su okupación". Posteriormente, se licitará la demolición del inmueble para ejecutar el proyecto que el Consell tiene previsto en la zona, abrir un nuevo acceso a la Vía de Cintura y ampliar la rotonda, intervención que abarca parte de los terrenos sobre los que se levanta la prisión.