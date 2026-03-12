El PSOE de Palma exige la destitución de Lourdes Roca por pedir listados para desempadronar a personas vulnerables

El PSOE de Palma ha exigido al alcalde la destitución de la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, tras conocerse que fue su área la que solicitó a Cruz Roja un listado de personas en situación de emergencia social para darlas de baja del padrón municipal.

Según denuncian los socialistas, la petición afectó a cerca de 300 personas en situación de vulnerabilidad y contradice la versión ofrecida hasta ahora por la concejala, que había sostenido públicamente que se trataba de una práctica habitual iniciada por la propia ONG.

El portavoz del PSOE en Cort, Xisco Ducrós, ha cargado con dureza contra la actuación del equipo de gobierno municipal y ha advertido de las consecuencias de esta medida. "Eliminar a una persona del padrón municipal no es un simple trámite administrativo, significa dejarla sin derechos, sin acceso al médico, ayudas sociales o incluso a la escolarización", ha afirmado.

Durante el pleno de enero del Ayuntamiento de Palma, Roca aseguró que Cruz Roja remitía de forma habitual listados de personas a las que no localizaba desde hacía seis meses y que ese procedimiento "siempre se había hecho así. Sin embargo, según el PSOE y la información trasladada por Cruz Roja, esa práctica no se había aplicado nunca en el caso de personas en situación de emergencia social.

Para Ducrós, la actuación de Cort ha tenido un impacto directo sobre algunas de las personas más vulnerables de la ciudad. “Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Palma con más de 200 personas sin hogar es, literalmente, borrarlas para la administración pública", ha denunciado. A su juicio, se trata de ciudadanos que “pasan a no existir para lo público y que quedan todavía más desprotegidos”.

"Mala praxis"

El portavoz socialista ha calificado los hechos de "mala praxis muy grave" por parte de la responsable de Bienestar Social y ha cuestionado que pueda seguir al frente del área. "La señora Roca ha mentido a la ciudadanía sobre el origen de esta decisión y, por responsabilidad política, los socialistas de Palma exigimos al alcalde que la destituya", ha señalado.

Noticias relacionadas

El PSOE considera que "la gestión del área social no puede dirigirse contra quienes más apoyo necesitan y sostiene que la continuidad de Roca al frente de la regiduría resulta incompatible con la gravedad de los hechos denunciados".