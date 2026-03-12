Més per Palma pide la restitución de la autorización previa de Recursos Hídricos para construir

Més per Palma defenderá una moción en el pleno del Ayuntamiento de la capital balear en contra de la eliminación de la autorización previa de la Dirección General de Recursos Hídricos para agilizar la construcción en zonas inundables. Así lo ha anunciado este jueves la portavoz de los ecosoberanistas en Cort, Neus Truyol, quien ha asegurado que esta medida impide controlar los recursos de agua potable de la isla y "pone en peligro a las personas" al permitir construir en zonas inundables.

La portavoz ha reprochado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que sean las promotoras las que realicen este trámite mediante una declaración responsable, pues, según ha señalado, es imposible que cuenten con los datos adecuados, ni que tengan una visión global de la distribución de los recursos en todo el territorio.

"Cuando lleguen las catástrofes, no serán los promotores quienes tengan que dar explicaciones, sino el alcalde de Palma, que tendrá que responder por los desastres que puedan venir a consecuencia de estas construcciones en zonas inundables", ha reiterado.

Según denuncia la formación, el Ayuntamiento de Palma justifica esta medida como una forma de promover 500 expedientes de obras que están "atascados" por la realización de estos informes previos. Sin embargo, Més asegura que en realidad se trata de 118 proyectos, de los cuales ocho de cada diez corresponden a chalets unifamiliares que se quieren construir en zonas inundables.

Así, los ecosoberanistas han alertado de que la decisión elimina el principal mecanismo para garantizar que no se construyan viviendas en zonas inundables y que haya agua suficiente para sostener el crecimiento urbanístico.

Además, han criticado que el PP ponga como excusa la crisis de la vivienda para promover esta medida y han asegurado que el problema habitacional no se puede solucionar construyendo en zonas inundables. "No tiene vergüenza", ha afirmado Truyol.

La portavoz ha señalado que esta medida del Ayuntamiento de Palma va en consonancia con otras "dinámicas" de gobiernos del PP en Baleares, como la "eliminación" de la Comisión Balear de Medio Ambiente en 2024, así como de otros mecanismos de control que servían para garantizar la seguridad de las infraestructuras.

La propuesta de Més per Palma pedirá precisamente recuperar y reforzar los mecanismos de control ambiental por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos para garantizar que los proyectos urbanísticos se tramiten con evaluaciones previas de riesgos de inundación.

También propone impedir la construcción en zonas inundables y apuesta por la rehabilitación urbana en lugar de continuar expandiendo la ciudad "sin límite".

"Efecto llamada de turistas"

En la misma línea, Truyol ha criticado que la falta de control de los recursos hídricos se retroalimente con el "efecto llamada" de turistas que, según ha dicho, promueve el PP en Baleares.

Así, ha explicado que cada año en Mallorca se consumen una media de 15.000 piscinas olímpicas de agua potable y que los turistas consumen entre dos y cuatro veces más que un residente. En el caso de los turistas de lujo, ha añadido, la cantidad puede llegar a ser diez veces superior. En concreto, ha apuntado que un turista consume entre 230 y 400 litros de agua cada día y que, en el caso de los visitantes de lujo, ese consumo puede llegar a multiplicarse por seis.

"Si se hace una llamada, como la del PP, a la promoción turística, admitiendo más vuelos internacionales hacia Mallorca para atraer a turistas de lujo, lo que se está haciendo es hipotecar los recursos hídricos de la ciudad", ha concluido.