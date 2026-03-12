'El Marítimo te está esperando. Brindamos por lo que vuelve': la campaña para recuperar la vida social en el Paseo Marítimo
Tras la pandemia y las obras, Abone, con el apoyo de Caeb, pretende impulsar la reactivación de un espacio urbano clave para el sector del ocio en Palma
La Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone) ha puesto en marcha una campaña para reivindicar el Paseo Marítimo de Palma e invitar a ciudadanos y visitantes a redescubrir uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad tras años marcados por la pandemia y las obras de reforma de la zona.
La iniciativa se desarrolla bajo el lema 'El Marítimo te está esperando. Brindamos por lo que vuelve', un mensaje con el que el sector del ocio pretende destacar el valor del paseo como punto de encuentro donde conviven el deporte, el paseo, la gastronomía, la cultura y la oferta de ocio.
La difusión se realizará principalmente a través de redes sociales, medios digitales y colaboraciones con creadores de contenido locales.
La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (Caeb).
Desde Abone han subrayado que la reactivación del Paseo Marítimo tiene un significado especial para el sector del ocio y el entretenimiento, que fue uno de los últimos en recuperar su actividad tras la pandemia.
A esta circunstancia se sumó posteriormente el impacto de las obras de reforma del Paseo Marítimo, que durante años afectaron a la actividad económica y social de la zona.
Los empresarios del sector consideran que la finalización de estas obras abre una nueva etapa para este espacio urbano, históricamente vinculado a la vida social y nocturna de Palma.
“El Paseo Marítimo es uno de los grandes iconos del ocio en Palma, ha llegado el momento de volver a disfrutarlo”, han señalado desde la asociación.
