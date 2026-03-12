El IMAS asegura que ocho residentes de la antigua cárcel de Palma han rechazado alojarse en sus albergues

Ocho residentes de la antigua cárcel de Palma han rechazado alojarse en los albergues de la red del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) tras el ofrecimiento que la entidad realizó a todas las personas que a día de hoy viven todavía en el complejo. Así lo ha confirmado el presidente de la entidad, Guillermo Sánchez, durante la sesión plenaria del Consell de Mallorca, tras ser cuestionado por la consellera del PSIB Sofia Alonso acerca de las actuaciones llevadas a cabo por el IMAS ante el desalojo de la antigua cárcel iniciado por el Ayuntamiento de Palma.

El IMAS informó a todos los residentes de los recursos habitacionales públicos disponibles a los que podían acceder, ha explicado Sánchez, pero solo ocho personas respondieron al ofrecimiento. Pese a tener la posibilidad de alojarse temporalmente en uno de los albergues que a día de hoy gestiona el IMAS en Palma, tras iniciarse los correpondientes expedientes terminaron rechazando la ayuda.

"Los servicios sociales son de acceso voluntario, no obligamos a nadie. Se le ofreció solución habitacional a todos los residentes de la antigua cárcel. Solo ocho personas solicitaron información para acceder a un alojamiento, pero cuando iniciaron sus expedientes denegaron esa ayuda", ha explicado el presidente del IMAS.

De este modo, ha continuado Sánchez, "son cero las personas que a día de hoy han solicitado una reubicación" al IMAS.

Un desalojo atascado

La 'operación desalojo' de la antigua cárcel de Palma que arrancó hace veinte días está atascada. Después de haber entregado las notificaciones a 170 de los 200 ocupantes de la instalación, el Ayuntamiento no tiene constancia de que ninguno de ellos se haya marchado voluntariamente. Tampoco ha fructificado el llamamiento a entidades y particulares para que ofrezcan viviendas a los afectados, aunque el Consistorio señala que hay contactos y confía en que finalmente pongan a disposición los recursos habitacionales de los que dispongan.

En todo caso la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, reiteró el "compromiso" del Ayuntamiento de ofrecer "un alojamiento temporal" a los ocupantes que se vayan voluntariamente, aunque ya señaló que "no hay constancia" de que ninguno de ellos haya comunicado su decisión de hacerlo.