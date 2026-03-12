Cort invierte 80.000 euros en la mejora del casal de barri y el parque infantil de Son Cotoner

La regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha visitado este jueves el barrio de Son Cotoner para conocer de primera mano las actuaciones de mejora que el Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo en el casal de barri y en el parque situado en su entorno, con una inversión total cercana a los 80.000 euros.

Por un lado, el Consistorio ha completado la reparación de la fachada del casal, una intervención que ha supuesto una inversión de 47.755 euros.

Los trabajos han consistido en la rehabilitación del revestimiento exterior del edificio y su posterior pintado. Asimismo, se han instalado barandillas de protección en la cubierta del edificio y una escalera fija con plataforma que permite acceder a esta zona de forma segura para la realización de las tareas de mantenimiento.

Parque infantil

De forma paralela, se han ejecutado diversas mejoras en el parque infantil ubicado junto al casal de barri. En este espacio se ha renovado el pavimento de caucho, con una inversión de 24.000 euros, y se han sustituido los juegos infantiles, con un coste de 7.500 euros.

"Estas actuaciones se enmarcan en las tareas de mantenimiento y mejora de equipamientos municipales y espacios públicos que el área de Infraestructuras impulsa en los distintos barrios de Palma, con el objetivo de garantizar instalaciones seguras, inclusivas, accesibles y en buen estado para los vecinos", ha informado el Ayuntamiento.