Cort adjudica la playa de Ciutat Jardí al empresario que ha dejado impagos en Calvià y en Son Servera

El Ayuntamiento de Palma ha adjudicado la playa de Ciutat Jardí a Spago Mallorca Real Estate, administrada por un empresario que ha dejado importantes impagos en Calvià y en Son Servera, tal como publicó el ayer este diario. Era la única que optó al concurso de este arenal y la mesa de contratación de Cort ha dado por buena la oferta de 171.600 euros que se compromete a pagar como canon anual durante los próximos cuatro años.

Este licitador, Nicolau Canaves, también se presentó a los concursos para explotar varias playas de Calvià y de Son Servera, aunque con otras empresas. En el primer caso debe unos dos millones de euros de cánon por la gestión de los arenales de Santa Ponça y Magaluf. En el segundo caso, adeuda en torno a un millón de euros.

La portavoz de Cort y regidora de Govern Interior, Mercedes Celeste, destacó ayer que desconocía estos antecedentes porque en los otros dos municipios se presentó con empresas diferentes. En todo caso, indicó que el proceso de adjudicación a Spago Mallorca Real Estate seguirá adelante. "A todas las empresas adjudicatarias se les pedirá la documentación correspondiente y el abono de las garantías. No hay indicios de que alguna de ellas no pueda ser adjudicataria y por tanto el proceso sigue en marcha", señaló la concejala.

Celeste señaló que un posible incumplimiento por parte de la futura concesionaria de Ciutat Jardí "sería un contratiempo importante", pero expresó su confianza en que "todo irá bien". En caso contrario, destacó la regidora, "el Ayuntamiento responderá igual que estamos respondiendo con los quioscos de prensa", afirmó en referencia a los impagos por parte del concesionario que reabrió los cinco quioscos de prensa municipales y que volvieron a cerrar en pocos meses.

"La diferencia con los quioscos, por lo que he hablado con los otros municipios, es que el servicio de playa se da. Lo que pasa que parece que los cánones correspondientes no se están pagando. En este caso el perjuicio es directo contra el Ayuntamiento, pero no contra el usuario", señaló Celeste en alusión a los impagos en Calvià y en Son Servera.

Platja de Palma

A falta de completar los trámites, las cinco playas del municipio de Palma están adjudicadas de cara a su apertura a partir del 1 de abril. Cada concesionario se compromete a pagar un canon al Ayuntamiento y a asumir la limpieza, mantenimiento y retirada de residuos de los arenales. Sus ingresos vienen de la explotación de hamacas, sombrillas y chiringuitos. En todo caso, una de las grandes novedades de las nuevas gestiones es una importante reducción del número de hamacas en las cinco playas del municipio.

La Platja de Palma era el caso más complejo por sus dimensiones y por el conflicto laboral que ha llevado a los trabajadores de la antigua concesionaria, Mar de Mallorca, a denunciar al Ayuntamiento y a la propia empresa por despido improcedente. La nueva adjudicataria es Marportsunbeach Mallorca y se hará cargo de su explotación tras ofrecer un canon de 3.555.000 euros. Asimismo, tiene la obligación de subrogar a los trabajadores de la anterior concesionaria.

Marportsunbeach Mallorca también gestionará Can Pere Antoni por 150.000 euros. Cala Estància se adjudicará a Playa Ivi Mar por un canon de 65.000 euros. Y en Cala Major repetirá Beach i Oci tras ofertar un canon de 370.000 euros.