Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»

Es posible que los pa amb olis y los juegos de mesa del Café Barroco de Palma tengan los días contados. La responsable del clásico local en Palma, Cati Bonet, espera que el desenlace no sea ese tras poner el bar en traspaso. “Me gustaría que siguiera igual, pero eso no va a depender de mí, sino del nuevo responsable que se haga cargo del espacio”, explica a este diario tras anunciar en redes que busca transmitir el negocio. “Busco un relevo que mantenga la esencia”. Otra cuestión es que lo consiga. “Si al final no es posible el traspaso, echaré el cierre el 3 de mayo. Y el propietario convertirá el local en una vivienda”, detalla. Estos días todavía es posible comerse un buen pa amb oli en el Barroco, con su clásico trempó por encima, y echar una partida de Trivial con los amigos.

“Para mí es de las cosas más importantes que suceden en este local. Aquí se viene a desconectar digitalmente, no tengo wifi. Los juegos de mesa propician ese intercambio con el otro. Es lo que aquí queremos”, cuenta.

Juegos de mesa en el Café Barroco de Palma / Café Barroco

Bonet se hizo cargo del Café de la calle Margalida Caimari en octubre de 2020, en pandemia, cuando los responsables anteriores lo pusieron en traspaso. “Yo llevaba 20 años trabajando en agencias de viajes y con esto me tiré a la piscina”, confiesa. “Cogimos el local, hicimos una reforma importante y reabrimos el 1 de julio de 2021 con la misma línea que los anteriores dueños”.

Poco a poco, fueron incluyendo en la carta pa amb olis más elaborados, incluso participaron durante dos años en el concurso TaPalma, y también introdujeron funciones de mentalismo, presentaciones de libros…

La ampliación gastronómica también se produjo con la introducción de los platos sin gluten. “Tenemos toda la carta adaptada para celíacos”, subraya.

Publicación de El Café Barroco de Palma en Facebook.

Son 36 años de bar -abrió en 1992- para público mayoritariamente local, “con gente de todas las generaciones, aquí se mezclan clientes de 70 años con jóvenes de 20”, dice Cati, quien da por cerrado un ciclo vital con este traspaso. “Ahora mismo estoy un poco cansada y tengo otros proyectos en mente que me atraen más”, cuenta. “Es complejo llevarlo sola, este es un negocio que lo pueden llevar bien dos personas”, agrega.

En solo dos días, ya ha recibido varias llamadas de personas interesadas en el Café. Cati mira la estantería de juegos, algo que hace único este espacio de Ciutat. “Hay otros bares donde también se juega, pero con un enfoque más de rol. Nosotros tenemos un enfoque de juegos de mesa de toda la vida. El Trivial es nuestro juego estrella. Tenemos 13 Trivials. Por supuesto hay parchís, Scrabble y he comprado muchos nuevos como Sushi Go! Y otro muy divertido, Ok boomer!, ideal para que jueguen dos generaciones distintas”.