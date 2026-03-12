Bares tradicionales
Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»
El bar, situado junto al Parc de ses Estacions, podría cerrar definitivamente el 3 de mayo y dejar a los palmesanos sin uno de sus refugios de juegos de mesa y pa amb olis con trempó
Es posible que los pa amb olis y los juegos de mesa del Café Barroco de Palma tengan los días contados. La responsable del clásico local en Palma, Cati Bonet, espera que el desenlace no sea ese tras poner el bar en traspaso. “Me gustaría que siguiera igual, pero eso no va a depender de mí, sino del nuevo responsable que se haga cargo del espacio”, explica a este diario tras anunciar en redes que busca transmitir el negocio. “Busco un relevo que mantenga la esencia”. Otra cuestión es que lo consiga. “Si al final no es posible el traspaso, echaré el cierre el 3 de mayo. Y el propietario convertirá el local en una vivienda”, detalla. Estos días todavía es posible comerse un buen pa amb oli en el Barroco, con su clásico trempó por encima, y echar una partida de Trivial con los amigos.
“Para mí es de las cosas más importantes que suceden en este local. Aquí se viene a desconectar digitalmente, no tengo wifi. Los juegos de mesa propician ese intercambio con el otro. Es lo que aquí queremos”, cuenta.
Bonet se hizo cargo del Café de la calle Margalida Caimari en octubre de 2020, en pandemia, cuando los responsables anteriores lo pusieron en traspaso. “Yo llevaba 20 años trabajando en agencias de viajes y con esto me tiré a la piscina”, confiesa. “Cogimos el local, hicimos una reforma importante y reabrimos el 1 de julio de 2021 con la misma línea que los anteriores dueños”.
Poco a poco, fueron incluyendo en la carta pa amb olis más elaborados, incluso participaron durante dos años en el concurso TaPalma, y también introdujeron funciones de mentalismo, presentaciones de libros…
La ampliación gastronómica también se produjo con la introducción de los platos sin gluten. “Tenemos toda la carta adaptada para celíacos”, subraya.
Son 36 años de bar -abrió en 1992- para público mayoritariamente local, “con gente de todas las generaciones, aquí se mezclan clientes de 70 años con jóvenes de 20”, dice Cati, quien da por cerrado un ciclo vital con este traspaso. “Ahora mismo estoy un poco cansada y tengo otros proyectos en mente que me atraen más”, cuenta. “Es complejo llevarlo sola, este es un negocio que lo pueden llevar bien dos personas”, agrega.
En solo dos días, ya ha recibido varias llamadas de personas interesadas en el Café. Cati mira la estantería de juegos, algo que hace único este espacio de Ciutat. “Hay otros bares donde también se juega, pero con un enfoque más de rol. Nosotros tenemos un enfoque de juegos de mesa de toda la vida. El Trivial es nuestro juego estrella. Tenemos 13 Trivials. Por supuesto hay parchís, Scrabble y he comprado muchos nuevos como Sushi Go! Y otro muy divertido, Ok boomer!, ideal para que jueguen dos generaciones distintas”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cort vulnera la protección de datos al obligar a abrir el contenedor de basura orgánica con la tarjeta ciudadana
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Pisos por más de un millón de euros en la zona de Nuredduna: la nueva escalada del mercado inmobiliario en Palma
- Cruzan un carril de la autopista para acceder a su tienda de campaña en Palma
- Uno de los aspirantes a explotar las playas de Palma ha dejado importantes impagos en Calvià y Son Servera
- Llevamos en la misma parada desde que abrió el Mercat de l'Olivar en 1951': los negocios tradicionales de Palma que ahora también son 'Comerços Emblemàtics
- Colas en Palma por un mercadillo vintage donde toda la ropa cuesta 9 euros