Palma acogerá en mayo una nueva Fira de la Sardina tras el éxito de público de la primera

Palma celebrará una segunda edición de la Fira de la Sardina después del éxito de público que tuvo la primera, celebrada el año pasado en el Moll de Pescadors. La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el contrato de patrocinio para este evento gastronómico, que se celebrará del 14 al 17 de mayo en Palma.

Organizada por la Cofradía de Pescadores de Palma con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, esta iniciativa responde a una histórica reivindicación del sector pesquero de la ciudad y tiene como objetivo poner en valor la sardina mallorquina y el pescado azul como parte fundamental de la gastronomía local y de la tradición pesquera de la isla.

En concreto, el Consistorio aportará un total de 30.000 euros, destinados a la difusión y proyección de este evento, con el objetivo de consolidarlo como un referente del calendario cultural y gastronómico de Palma, reforzando el papel del producto local.

Sardina al espeto y a la parrilla

En mayo del año pasado la Fira de la Sardina citó a miles de personas en un recinto habilitado frente a la lonja y en el secadero de redes. Allí se congregaron más de 40 carpas que durante tres días ofrecieron pescado azul asado al espeto y a la parrilla, otros productos locales, conciertos de habaneras y visitas guiadas a la lonja y el muelle, así como actividades infantiles.

Durante aquella primera edición se superaron todas las previsiones al consumirse más de 3.000 kilos de sardina mallorquina. Debido a la alta demanda, especialmente durante los dos primeros días, tres embarcaciones extra salieron a faenar el viernes, a pesar de no ser jornada habitual de pesca, con el objetivo de reponer el producto.

Especialmente popular fue el maestro espetero que generó largas colas.