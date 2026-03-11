Cruzan un carril de la autopista para acceder a su tienda de campaña en Palma

Debajo del puente de la Vía de Cintura, a la altura que da acceso a la autopista en dirección al Aeropuerto, y a la derecha de la entrada de los vehículos en dirección Palma desde Llucmajor, hay un asentamiento en el que cada vez más personas viven allí en tiendas de campaña. La particularidad es que habitan en una zona similar a una isla sin ningún acceso directo a ningún barrio. Es una situación peculiar y peligrosa porque, tanto para entrar como para salir, estas personas tienen que cruzar un carril por el que circulan coches a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora y se ponen en riesgo. La crisis de vivienda en Mallorca sigue creciendo.

Superficie llana

Es una ubicación muy compleja. No tienen ninguna conexión directa y segura con ninguna zona de Palma y están parcialmente aislados. La acumulación de las bolsas de basura en uno de los extremos del espacio es una de las consecuencias. Es un terreno donde hay varios árboles y han aprovechado una superficie llana para instalarse.

Para salir o entrar no hay ninguna forma de hacerlo de una forma completamente segura. Su vía de escape más sencilla es difícil. Tienen que cruzar el carril de entrada desde la Vía de Cintura hacia el final de la autopista que conecta con la entrada a Palma.

Nou Llevant

El camino más sencillo para salir del solar es dirección al Nou Llevant. Tienen que llegar al arcén y, a partir de allí, esperar el momento oportuno para cruzar el carril sin que ningún coche se acerque. Esta es su única forma para salir, aunque es muy peligrosa porque se ponen en riesgo a ellos y también a los conductores de los diferentes vehículos que circulen.

Una vez cruzado, caminan unos metros para llegar a zona urbanizada después de acceder por el puente del Torrent de na Bàrbara. Y, el mecanismo de vuelta, es similar. Para facilitar su regreso han colocado un ladrillo para que sea más sencillo saltar el muro de protección de la vía antes de volver a cruzar el carril de vuelta.

En el otro extremo de la superficie, la salida es más compleja porque deben cruzar por dos carriles y el espacio que deben recorrer es el doble. Es más peligroso y el riesgo es mayor.