Asentamiento
Cruzan un carril de la autopista para acceder a su tienda de campaña en Palma
Varias personas viven en una superficie aislada sin ninguna conexión a un espacio urbanizado si no se ponen en peligro
Debajo del puente de la Vía de Cintura, a la altura que da acceso a la autopista en dirección al Aeropuerto, y a la derecha de la entrada de los vehículos en dirección Palma desde Llucmajor, hay un asentamiento en el que cada vez más personas viven allí en tiendas de campaña. La particularidad es que habitan en una zona similar a una isla sin ningún acceso directo a ningún barrio. Es una situación peculiar y peligrosa porque, tanto para entrar como para salir, estas personas tienen que cruzar un carril por el que circulan coches a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora y se ponen en riesgo. La crisis de vivienda en Mallorca sigue creciendo.
Superficie llana
Es una ubicación muy compleja. No tienen ninguna conexión directa y segura con ninguna zona de Palma y están parcialmente aislados. La acumulación de las bolsas de basura en uno de los extremos del espacio es una de las consecuencias. Es un terreno donde hay varios árboles y han aprovechado una superficie llana para instalarse.
Para salir o entrar no hay ninguna forma de hacerlo de una forma completamente segura. Su vía de escape más sencilla es difícil. Tienen que cruzar el carril de entrada desde la Vía de Cintura hacia el final de la autopista que conecta con la entrada a Palma.
Nou Llevant
El camino más sencillo para salir del solar es dirección al Nou Llevant. Tienen que llegar al arcén y, a partir de allí, esperar el momento oportuno para cruzar el carril sin que ningún coche se acerque. Esta es su única forma para salir, aunque es muy peligrosa porque se ponen en riesgo a ellos y también a los conductores de los diferentes vehículos que circulen.
Una vez cruzado, caminan unos metros para llegar a zona urbanizada después de acceder por el puente del Torrent de na Bàrbara. Y, el mecanismo de vuelta, es similar. Para facilitar su regreso han colocado un ladrillo para que sea más sencillo saltar el muro de protección de la vía antes de volver a cruzar el carril de vuelta.
En el otro extremo de la superficie, la salida es más compleja porque deben cruzar por dos carriles y el espacio que deben recorrer es el doble. Es más peligroso y el riesgo es mayor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cort vulnera la protección de datos al obligar a abrir el contenedor de basura orgánica con la tarjeta ciudadana
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Llevamos en la misma parada desde que abrió el Mercat de l'Olivar en 1951': los negocios tradicionales de Palma que ahora también son 'Comerços Emblemàtics
- Colas en Palma por un mercadillo vintage donde toda la ropa cuesta 9 euros
- La tarjeta ciudadana dejará de servir para abrir los contenedores marrones porque vulnera datos personales
- El conductor de la EMT que embistió a un taxi en Palma está de baja y la empresa pública abre una investigación
- Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza