Atasco en la antigua cárcel de Palma: no hay salidas voluntarias ni viviendas para los desalojados

La 'operación desalojo' de la antigua cárcel de Palma que arrancó hace veinte días está atascada. Después de haber entregado las notificaciones a 170 de los 200 ocupantes de la instalación, el Ayuntamiento no tiene constancia de que ninguno de ellos se haya marchado voluntariamente. Tampoco ha habido respuestas al llamamiento del Consistorio a entidades y particulares para que ofrezcan viviendas a los afectados.

La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha recordado el "compromiso" de ofrecer "un alojamiento temporal" a los ocupantes que se vayan voluntariamente, aunque ha señalado que "no hay constancia" de que ninguno de ellos haya comunicado su decisión de hacerlo.

La regidora ha señalado que "siguen los problemas" en el inmueble. "Mientras nosotros hablamos de papeles y otros hablan de hacer manifestaciones, dentro de la cárcel siguen pasando cosas desagradables. Esta misma noche los bomberos han vuelto a actuar en un pequeño incendio. Y ayer la Policía Local tuvo que actuar en una pelea entre dos personas que viven allí dentro", ha destacado.

"Quienes incentivan que la gente no se mueva de allí cometen una gran irresponsabilidad porque se pone en riesgo a quienes vivien allí. Proteger a las personas vulnerables no es decir a todo, es decir por encima de todo sí a su seguridad, además de la seguridad de Bomberos y Policía Local", ha subrayado Celeste en alusión a Podemos y a la PAH, que animan a los afectados a resistir.

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a ir todos de la mano para que esto se pueda solucionar. No demos falsas esperanzas, ni incentivemos a que la gente se tire contra el Ayuntamiento, la Policía Local y los Bomberos porque lo que queremos es proteger a los que están dentro y los que están fuera. Nosotros seguiremos con nuestra hoja de ruta y pedimos a todos que entiendan que esto es de vital importancia", ha manifestado la regidora.

Celeste ha indicado que el llamamiento realizado al Obispado, Autoridad Portuaria y Ejército para que ofrezcan alojamientos no ha tenido ningún eco. Tampoco ha habido respuestas al correo electrónico allotjamentbenestar@palma.es para que particulares y entidades con recursos los pongan a disposición de los desalojados. "Seguimos con la mano tendida a otras entidades y administraciones. Es un trabajo complejo, pero estoy convencida de que quien pueda, colaborará", ha señalado.

Hacia un desahucio judicial

Asimismo, ha subrayado que si los afectados presentan alegaciones, "se estudiará una a una", por lo que "los trámites se alargarán". Pero, ha señalado, al final del proceso "el objetivo de desalojar se cumplirá" porque, ha reiterado, "tenemos que terminar con un problema de seguridad para los que viven dentro y para bomberos y policías" que deben personarse allí en caso de una emergencia. Hay que recordar que en última instancia, el Consistorio pedirá una orden de desalojo a un juez.

"Cuesta entender que haya personas que incentiven que la gente no se mueva de allí y promuevan manifestaciones en contra de la decisión del equipo de gobierno. Es muy irresponsable", ha concluido la portavoz de Cort.