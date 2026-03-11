Uno de los aspirantes a explotar las playas de Palma ha dejado importantes impagos en Calvià y Son Servera

Un empresario que se ha presentado al concurso convocado por el Ayuntamiento de Palma para explotar cuatro de las cinco playas del municipio debe importantes cantidades de dinero en Calvià y en Son Servera, consistorios que en su día le adjudicaron la gestión de varios de sus arenales. Este licitador, Nicolau Canaves, ha utilizado tres empresas diferentes en las tres localidades. En el caso de Palma, Spago Mallorca Real Estate, y previsiblemente ganará la gestión de la playa de Ciutat Jardí porque no tiene competidores.

Canaves también optaba a la explotación de Cala Major, Can Pere Antoni y Cala Estància (únicamente renunció a la de Platja de Palma). Sin embargo, después de una primera valoración por parte de la mesa de contratación de Cort, sus propuestas para gestionar estas playas no han recibido la puntuación suficiente y han quedado excluidas. Solo continúa en la carrera para gestionar Ciutat Jardí, licitación que tiene un importe de 140.000 euros y para la que ha recibido una puntuación de 25,4 sobre 40.

Al ser Spago Mallorca Real Estate la única candidata, previsiblemente será su adjudicatario a riesgo de que la explotación quede desierta.

El concurso para adjudicar las cinco playas de Palma a partir de abril y durante los próximos cuatro años está en su fase final. Cada concesionario se compromete a pagar un canon al Ayuntamiento y a asumir la limpieza, mantenimiento y retirada de residuos de los arenales. Sus ingresos vienen de la explotación de hamacas, sombrillas y chiringuitos. En todo caso, una de las grandes novedades de las nuevas gestiones es una importante reducción del número de hamacas en las cinco playas del municipio.

En 2024 este empresario también se presentó al concurso para la explotación de varias playas de Calvià durante cuatro años. Lo hizo con la empresa Dahitini Events y ganó la adjudicación de los arenales de Santa Ponsa y Magaluf presentando ofertas que superaban los cuatro millones de euros. A día de hoy no ha abonado el canon correspondiente a los años 2024 y 2025, y adeuda al municipio en torno a dos millones de euros.

El Ayuntamiento de Calvià ha adoptado como medida cautelar la suspensión del contrato de adjudicación, pero el empresario ha recurrido a la vía contencioso-administrativa. En este consistorio señalan que hasta el momento Dahitini Events ha impugnado varias resoluciones y ahora estudia cómo resolver esta problemática porque el contrato con la empresa para explotar estas dos playas tiene validez dos años más.

En 2022 Canaves también se presentó al concurso para explotar varias playas de Son Servera. Esta vez con la empresa Pure Mallorca Real Estate y se le adjudicaron Cala Millor, Cala Bona y Sa Marjal con un contrato de cuatro años. En este Ayuntamiento señalan que los impagos rondan el millón de euros. Una cifra notable para un municipio cuyo presupuesto este 2026 se sitúa en casi diecinueve millones de euros.

Pure Mallorca Real Estate también ha gestionado algunas playas de Santanyí estos últimos años, pero en este caso el Ayuntamiento señala que ha pagado el canon correspondiente.

"Empresas pantalla"

Hace un mes la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) advirtió en una nota de prensa del riesgo de fraude en el concurso de las playas de Palma. Esta patronal señaló, sin dar nombres, que en Calvià, Son Servera y Ses Salines "se ha detectado un patrón reiterado de comportamiento por parte de un mismo empresario que, a través de empresas pantalla creadas expresamente para concurrir a concursos públicos, presenta ofertas con cánones muy elevados, logra la adjudicación y posteriormente incumple de forma sistemática sus obligaciones".

Es, añadieron, "como tener un okupa en las playas que no solo no paga el alquiler, sino que además se queda la recaudación de toda la temporada.

Este periódico trató de contactar ayer con Canaves sin éxito para que ofreciera sus explicaciones.