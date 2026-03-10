Tiendas de campaña, mantas y dinero en efectivo para la caja de resistencia: el material que piden para ayudar a los desalojados de la antigua cárcel de Palma
La iniciativa la llevan a cabo más de cuarenta entidades con el objetivo de ayudar a las personas expulsadas de la prisión
Más de 40 entidades han puesto en marcha una recogida de material para los aproximadamente 200 sintecho que viven en las instalaciones de la antigua cárcel de Palma, y que el Ayuntamiento de Palma tiene previsto desalojar. Se trata de una iniciativa solidaria que pretende consolidar una red de apoyo a las personas afectadas.
Las mismas entidades ya anunciaron el pasado lunes en un comunicado una concentración para el viernes 13 de marzo en contra del desahucio, criticando la actuación del consistorio, basada en "normalizar políticas racistas y de criminalización de la pobreza" en un contexto de "precarización de la clase trabajadora y de auge de discursos reaccionarios".
En el comunicado las organizaciones ya anunciaron la iniciativa de abrir una caja de resistencia así como de recoger productos básicos para los damnificados, una propuesta que ahora han detallado.
Este es el material que puede donarse los próximos días
- Dinero en efectivo para la caja de resistencia.
- Tiendas de campaña (automontables) y cubiertas impermeables.
- Mochilas y fundas impermeables para mochilas.
- Mantas y sacos de dormir.
- Fundas impermeables para guardar documentación.
- Cepillo de dientes suave, pasta y colutorio.
- Productos de higiene personal.
- Agua embotellada.
- Botellas y cantimploras reutilizables.
- Comida que no necesite nevera ni ser cocinada.
Puntos y horarios de recogida
Ateneu La Fonera, Palma
- Martes 10 de marzo, de 19 a 22 horas.
- Del miércoles 11 al sábado 14 de marzo, de 17 a 22 horas.
L'elèctrica, Palma
- Miércoles 11 de marzo, de 18 a 21 horas.
Es 4 cantons, Felanitx
- Miércoles 11 de marzo, de 18 a 19.30 horas.
Sa Tafona, Bunyola
- Miércoles 11 y viernes 13 de marzo, de 18 a 19:30 horas.
Más de 40 entidades involucradas
Entre las 43 entidades responsables de esta iniciativa se encuentran el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears, la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, COP Sa Tafona, Mallorca per Palestina, Menys Turisme Menys Vida o la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca Mallorca.
Además, se han adherido asociaciones como el Sindicat d'Habitatge Socialista (SHSC) Badalona, la plataforma Suport Veïns B9 de la mencionada ciudad barcelonesa, que se han sumado como muestra de solidaridad, después el desalojo de un antiguo instituto en el municipio gobernado por Xavier Garcia Albiol (PP).
