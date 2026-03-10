Més per Palma señala que la idea de tramitar Son Busquets como un PRE alargaría aún más los plazos: "Es humo"

Més per Palma ha señalado este martes que el PP "vende humo" al pedir ahora tramitar las 831 viviendas de Son Busquets como un Proyecto Residencial Estratégico (PRE) para "acelerar" los plazos. La portavoz de esta formación, Neus Truyol, señala que Cort podría tardar en torno a dos años para que el futuro desarrollo urbanístico previsto en el antiguo cuartel militar tenga esa calificación.

"La ley que aprobó el Govern balear el pasado verano marca unos plazos muy largos para que un urbanizable se convierta en PRE. En primer lugar, el SEPES [que el Gobierno ha renombrado como Casa 47) tendría cuatro meses para presentar un primer informe que constatara que su proyecto cumple con los requisitos. Después se abrirían otros seis meses para presentar toda la documentación. Y posteriormente Cort tendría otros seis meses para presentar su informe al respecto", manifiesta la concejala.

"Entonces se abriría un plazo de 30 días para presentar alegaciones y posteriormente un proceso que tiene una duración indeterminada para que todas las administraciones y organismo implicados presentaran sus respectivos informes", destaca Truyol en referencia a Medio Ambiente, Emaya, Recursos Hídricos, Movilidad, etc.

"Ya tiene prioridad"

El lunes el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, se desplazó a Madrid para entregar al SEPES, propietaria de los terrenos de Son Busquets, un escrito para solicitarle que tramite el desarrollo urbanístico como un PRE para "acelerar la puesta en marcha de una actuación que la ciudad necesita con urgencia".

Noticias relacionadas

Truyol señala al respecto que, al ser el promotor una entidad pública, "ya tiene prioridad" a la hora de tramitarse. Critica que con su planteamiento el PP "solo busca ganar tiempo" y lamenta que hace un año se presentaron alegaciones "y todavía no hemos sabido nada".