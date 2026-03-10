ARCA premia la defensa del patrimonio en Mallorca y critica el proyecto de Nou Pesquero

La asociación ARCA celebró este jueves en el restaurante Portixol su cena anual y la entrega de los Premios Protección y Destrucción del Patrimonio, en un acto que reunió a cerca de un centenar de personas y que combinó reconocimiento al trabajo en defensa del legado cultural con un tono reivindicativo.

Durante la velada, la entidad distinguió diferentes iniciativas y personas vinculadas a la conservación del patrimonio en Mallorca, al tiempo que el proyecto de Nou Pesquero, aprobado por la Autoridad Portuaria, se hizo con el galardón de Destrucción del Patrimonio.

Reconocimientos de ARCA a la defensa del patrimonio

Uno de los premiados fue Etnològic Campos, la exposición permanente que, según ARCA, es "un caso único en Mallorca de pasión por el rastro de la historia y los objetos que la conforman". Su fundador, Miquel Ballester, agradeció el reconocimiento y explicó que la colección se ha instalado en un edificio construido expresamente y financiado con fondos propios. Además, reclamó a la administración que evite la salida de Mallorca de colecciones privadas de gran valor.

También fue premiado el arquitecto Antoni Obrador por su compromiso con la preservación, difusión y proyección del patrimonio en Mallorca a lo largo de su trayectoria, durante la que ha actuado con valentía en la rehabilitación. Durante el acto, Obrador aprovechó su intervención para reivindicar los valores patrimoniales de la isla y pedir que el Consell Insular disponga de más capacidad de acción y más recursos.

Por su parte, Open House Palma agradeció el galardón y destacó que su labor se extiende durante casi todo el año. Según se expuso en el acto, el trabajo de difusión de los valores de los espacios y edificios de la ciudad contribuye a que la ciudadanía los aprecie y, en consecuencia, favorece su preservación.

Mención especial

ARCA ha concedido este año su mención especial para una iniciativa en favor del patrimonio donde esté implicada la administración al 20 aniversario de la Fundación Coll Bardolet.

La presidenta y sobrina del pintor, Olga Coll, y el director Jaume Bernat Adrover recogieron el galardon y reivindicaron tanto el espíritu de la pintura de Bardolet como la labor cultural de la fundación y su coincidencia con la línea de trabajo de ARCA.

Nou Pesquero, señalado como el caso más destructivo

En el apartado de reconocimientos negativos, el proyecto de Nou Pesquero fue elegido como el más destructivo entre los candidatos de la categoría Destrucción del Patrimonio. Según trasladó la entidad, la propuesta ha pasado el filtro de la Autoridad Portuaria sin mostrar sensibilidad hacia el entorno patrimonial.

En segundo lugar hubo un empate: la desidia del Gobierno Central respecto a la preservación de Son Busquets, Castell d’Alaró y Castell de Sant Carles, y la falta de catálogos patrimoniales actualizados.

Representación institucional y social en la cena anual

El acto contó con una nutrida representación institucional. Así, entre los invitados se econtraban el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el alcalde de Alaró y director general de Cultura, Llorenç Perelló; la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer; la directora insular de Patrimonio, Maribel Arnau; las concejalas de MÉS Kika Coll y Neus Truyol; y los diputados del PSOE Jaume Mateu y Carles Bona.

También acudieron al actoa Óscar Fidalgo, Juanjo Caldés, de Caixa Colonya; la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen; además de Joan Guaita, Bernat Nadal, Felio Bauzá, Josep Forteza Rey, Pedro Montaner y Magdalena Quiroga, entre otros.

Noticias relacionadas

Un vale para el Mercat de Pere Garau

La entidad también agradeció a la Associació de Comerciants del Mercat de Pere Garau la entrega de un vale de 100 euros para compras en el mercado, que fue sorteado durante la cena. ARCA subrayó además la voluntad del Mercat de Pere Garau de conservar la personalidad de sus puestos al servicio de la población local.