Las obras de nunca acabar en la calle General Ricardo Ortega de Palma

Casi todo sigue patas arriba en la calle General Ricardo Ortega de Palma, pero a la vez la nueva configuración urbanística empieza a asomar poco a poco.

Las obras de renovación del segundo tramo de la vía, de Joan Alcover a Manuel Azaña, que suponen una inversión municipal de 1,9 millones de euros, van actualmente con retraso y mantienen todavía la mitad del pavimento levantado, con polvo y zanjas abiertas en uno de los laterales que causan molestias al vecindario y le obligan a caminar sorteando obstáculos por las viejas aceras, ahora encerradas entre barreras metálicas.

Sin embargo, de la esquina con la calle Torre d’en Bibiloni hasta la confluencia con Manuel Azaña, se ven los primeros progresos y la vía ya empieza a mostrar la nueva urbanización: aceras renovadas y mucho más amplias que las anteriores, nuevas farolas LED de doble luminaria, calzada sin ninguno de los viejos baches e incluso el recorrido del futuro carril bici en el inicio de su desarrollo, que con el fin de las obras alcanzará los 355 metros de toda la calle.

Del plazo de ejecución del proyecto, establecido en diez meses e iniciado el pasado 5 de junio, ya han pasado nueve. Pero media calle sigue en obras, con muchos operarios trabajando, maquinaria y camiones entrando y saliendo de la vía y una larga lista de tareas pendientes, mientras en la parte más renovada restan los acabados y también todo el proyecto de mobiliario y ajardinamiento.

Teniendo en cuenta, además, que el primer tramo de la remodelación de General Ricardo Ortega, al otro lado de la calle Joan Alcover, se realizó y ejecutó hace cinco años, en 2021, con una inversión de 800.000 euros, el proyecto global tan reclamado por los vecinos se alarga ya desde desde hace un tiempo inusual.

Operarios trabajando en una de las zanjas de la calle General Ricardo Ortega de Palma / Miguel Vicens

Las obras en curso renuevan todas las canalizaciones de agua potable y saneamiento, retirando las viejas instalaciones con presencia de fibrocemento, que exigen empaquetar con material aislante cada tramo antes de retirarlo de la zona con vehículos especiales.

Soterran también todas las conexiones eléctricas, eliminando los viejos postes. Crean aceras más anchas para los peatones que las antiguas, muy deterioradas por el paso del tiempo y el crecimiento de las raíces de los árboles. Y desarrollan una calzada de un solo carril, reduciendo los aparcamientos a 79 e instalando ocho anclajes para aparcar bicicletas.

Del mismo modo, el proyecto en ejecución respetará las actuales zonas de carga y descargs, los parkings de motos y las plazas para personas con movilidad reducida con las que ya contaba la vía.

Imagen de las obras en la calle General Ricardo Ortega de Palma, con vehículos en el centro de la calzada / Miguel Vicens

Los 39 olmos y árboles del paraíso que daban sombra a la calle durante los últimos 30 años fueron talados al principio de los trabajos. Se culpó a sus raíces de todos los baches y roturas que fueron apareciendo con los años en acera y calzada. De hecho, hoy su siembra en entornos urbanos se suele evitar por la potencia de sus raíces y sus ramas leñosas, que a veces se desgajan cuando las copas son muy poderosas. Solo se han salvado los ejemplares situados en las esquinas con Joan Alcover y Manuel Azaña.

Pero General Ricardo Ortega no se quedará desnuda, como ahora se muestra tras la tala de hace medio año. El proyecto de renovación contempla la plantación de 56 ejemplares de acacias de Japón, perales de flor, almeces y prunus, además de otras 305 plantas arbustivas.

Además, como en el primer tramo de la calle concluido en diciembre de 2021, en este los árboles también se beneficiarán en su crecimiento de un sistema de drenaje sostenible que se instalará para optimizar el agua de lluvia.

La transformación total de los 8.754 metros cuadrados de la vía, que dará preferencia al ciudadano, se iluminará con 43 nuevos puntos de luz, quince columnas y 28 báculos, que ya se pueden ver en la zona más terminada, de la calle Torre d’en Bibiloni hasta la confluencia con Manuel Azaña. Además, se instalarán conjuntos de bancos y papeleras en toda la superficie.