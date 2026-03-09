Més per Palma propone destinar 50 millones de Gesa a la compra de 360 viviendas públicas

Més per Palma ha reclamado al Ayuntamiento de Palma que redirija parte de la inversión prevista para el edificio de GESA a la adquisición de pisos en la ciudad para incorporarlos al parque público. En concreto, la formación propone reservar 50 millones de euros para esta finalidad y sostiene que esa cantidad permitiría comprar entre 150 y 170 viviendas de 75 u 80 metros cuadrados a precios de mercado.

Sin embargo, el partido considera que la cifra podría elevarse de forma notable si la administración actúa con instrumentos como el tanteo y retracto previstos en la Ley de Vivienda de Baleares. Como ejemplo, recuerda una operación cerrada en diciembre de 2024 entre el IBAVI y la Sareb en la que se adquirieron diez viviendas por 1.389.000 euros, lo que arroja una media de 138.900 euros por inmueble. A ese precio, según sus cálculos, la inversión de 50 millones permitiría comprar hasta 360 viviendas.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha defendido la propuesta como una respuesta directa a la situación de emergencia habitacional que atraviesa la ciudad. "Esto es actuar de verdad contra la emergencia habitacional, no hacer anuncios vacíos", ha afirmado.

La formación nacionalista denuncia además la gestión del PP en relación con la situación social generada en la antigua prisión de Palma y acusó al gobierno municipal de no dar una respuesta efectiva a las familias con menos recursos. Según Truyol, el equipo de gobierno "sigue improvisando y mirando hacia otro lado" mientras personas con salarios bajos y en riesgo de exclusión social afrontan condiciones cada vez más precarias.

Més per Palma sostiene también que el proyecto impulsado por el alcalde, Jaime Martínez, para el edificio de GESA ha dejado al PP aislado tanto en el plano político como en el social. Asegura que ninguna otra formación con representación municipal respalda la iniciativa y que esta ha suscitado además un amplio rechazo vecinal.

En este sentido, Truyol ha advertido de que el plan previsto para GESA puede tener efectos negativos sobre la ciudad. "Solo servirá para ampliar los problemas que ya tenemos: más presión turística y más subidas de los precios de la vivienda”, señala. Y ha añadido: "El PP está completamente solo. Ni los partidos, ni los vecinos, ni las entidades sociales comparten su plan".

"El PP llega tarde a todo"

Truyol ha incidido asimismo en que la situación de la antigua prisión evidencia, a su juicio, la falta de planificación del gobierno municipal. "Las asociaciones hacen el trabajo que el Ayuntamiento no está haciendo. Conocen la realidad, acompañan a las familias y alertan del problema mientras el PP improvisa y llega tarde a todo", ha denunciado.

Por último, la formación reclama un cambio de rumbo en la política municipal de vivienda y pidió al Ayuntamiento que abandone la “improvisación permanente” para actuar con urgencia ante la crisis residencial. "La soledad del Partido Popular le lleva a defender proyectos faraónicos y a no destinar recursos a garantizar una vivienda digna para las personas que más lo necesitan", ha concluido Truyol.