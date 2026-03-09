Cort pide en Madrid "acelerar" los pisos de Son Busquets tramitándolos como Proyecto Residencial Estratégico
El regidor de Urbanismo y la asociación de vecinos de Ses Fonts se han reunido este lunes con la presidenta del SEPES para "reconducir" el proyecto y "reducir significativamente los plazos"
El Ayuntamiento de Palma ha instado a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), organismo dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, a "acelerar" el desarrollo urbanístico de Son Busquets mediante la aplicación de la figura de Proyecto Residencial Estratégico (PRE).
Así lo ha trasladado el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, en una carta dirigida a la presidenta de la entidad estatal, Leire Iglesias, en la que le invita a explorar la utilización de esta vía, "que podría contribuir a acelerar la puesta en marcha de una actuación que la ciudad necesita con urgencia".
Esta carta ha sido entregada este lunes a representantes del organismo estatal en el marco de una reunión mantenida en Madrid en la que han participado, además del regidor, la gerente de Urbanismo, Marta Amer, y dos representantes de la asociación de vecinos de Ses Fonts –su presidenta, Yolanda Rodríguez, y el secretario, Sebastián Arbos-. Por parte del SEPES, han estado presentes la presidenta de la entidad, Leire Iglesias, y el director general de Urbanización y Agenda Urbana, Javier González.
En la misiva, el Ayuntamiento señala que el desarrollo del ámbito de Son Busquets mediante un Plan Especial podría implicar una tramitación prolongada en el tiempo, por la naturaleza legal y la complejidad administrativa asociada a este instrumento. A ello se suma la existencia de posibles alegaciones y preocupaciones vecinales que retrasarían más la materialización del proyecto.
En este contexto, el Consistorio pide explorar, junto con SEPES y el Govern balear, la posibilidad de "reconducir" el desarrollo de Son Busquets hacia la figura del PRE, prevista en la normativa autonómica. Este instrumento permitiría integrar distintas fases del proceso urbanístico y priorizar su tramitación administrativa, "reduciendo significativamente los plazos necesarios para iniciar la construcción de vivienda", ha informado Cort.
"La utilización de esta vía contribuiría a acelerar la puesta en marcha de una actuación que la ciudad necesita con urgencia, al tiempo que reforzaría la seguridad jurídica del proyecto y facilitaría la incorporación de mejoras urbanísticas que demandan los vecinos y respalda el Ayuntamiento, y que permitan alcanzar un mayor consenso social", expresa el regidor en la carta.
En esta línea de trabajo, el Consistorio recuerda que diversas asociaciones vecinales del entorno han manifestado su disposición a apoyar el desarrollo del ámbito siempre que se mantengan las determinaciones básicas del planeamiento general –especialmente el número máximo de 831 viviendas previsto-.
2.500 nuevos habitantes
Por todo ello, propone volver a abrir un espacio de trabajo conjunto "con el objetivo de analizar la viabilidad de esta opción, valorar las ventajas que aportaría para acelerar la ejecución del proyecto y garantizar su adecuada integración en la ciudad".
El futuro Son Busquets será un barrio que acogerá a 2.500 habitantes, sumará 831 viviendas y 672 plazas dotacionales dirigidas a personas mayores, estudiantes o desplazados a Palma que no tengan la intención de quedarse de manera permanente. En los bajos de cada vivienda habrá comercios que priorizarán el producto local y el 58% de la superficie del antiguo cuartel militar tendrá un uso público: un colegio, equipamientos sociales y dependencias que se cederán al Ayuntamiento para que decida su destino.
