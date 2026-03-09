Afectaciones al tráfico en la calle Aragó de Palma este mes por trabajos de reparación del asfalto

El área de Infraestructures, Accesibilitat i Polígons Industrials del Ayuntamiento de Palma ha iniciado este lunes trabajos de reparación puntual del asfalto en distintos puntos de la calle Aragón, con el objetivo de mejorar el estado de algunos elementos de la calzada. Las actuaciones, que dan respuesta a reclamaciones vecinales y de usuarios, consisten en la reparación y mejora de diversas zonas de la vía que, con el paso del tiempo y el tránsito de vehículos, han sufrido ciertas irregularidades.

Los trabajos se llevarán a cabo de forma progresiva durante todo el mes de marzo, aproximadamente, en diferentes tramos de la calle Aragón, desde la Vía de Cintura en dirección a Avenidas.

Se mantendrá abierto al menos un carril de circulación en cada sentido. / Cort

Inicio en el tramo más próximo a la Vía de Cintura

Estas intervenciones provocarán afectaciones puntuales al tráfico rodado en las zonas en las que se esté actuando en cada momento. Con todo, quedará siempre garantizada la circulación de vehículos, con al menos un carril abierto en cada sentido, con el objetivo de minimizar las molestias que puedan ocasionar las obras.

Este mismo lunes, los equipos del servicio de Vialidad están trabajando en el tramo más próximo a la Vía de Cintura, donde han comenzado las primeras actuaciones de mejora y reparación, necesarias para garantizar el correcto mantenimiento y seguridad de la calzada.