Afectaciones al tráfico en la calle Aragó de Palma este mes por trabajos de reparación del asfalto

Cort actuará en puntos localizados de la vía y mantendrá siempre habilitado, como mínimo, un carril en cada sentido de circulación

Los trabajos han empezado este lunes.

Los trabajos han empezado este lunes.

Redacción Palma

Palma

El área de Infraestructures, Accesibilitat i Polígons Industrials del Ayuntamiento de Palma ha iniciado este lunes trabajos de reparación puntual del asfalto en distintos puntos de la calle Aragón, con el objetivo de mejorar el estado de algunos elementos de la calzada. Las actuaciones, que dan respuesta a reclamaciones vecinales y de usuarios, consisten en la reparación y mejora de diversas zonas de la vía que, con el paso del tiempo y el tránsito de vehículos, han sufrido ciertas irregularidades.

Los trabajos se llevarán a cabo de forma progresiva durante todo el mes de marzo, aproximadamente, en diferentes tramos de la calle Aragón, desde la Vía de Cintura en dirección a Avenidas.

Se mantendrá abierto al menos un carril de circulación en cada sentido.

Se mantendrá abierto al menos un carril de circulación en cada sentido.

Inicio en el tramo más próximo a la Vía de Cintura

Estas intervenciones provocarán afectaciones puntuales al tráfico rodado en las zonas en las que se esté actuando en cada momento. Con todo, quedará siempre garantizada la circulación de vehículos, con al menos un carril abierto en cada sentido, con el objetivo de minimizar las molestias que puedan ocasionar las obras.

Este mismo lunes, los equipos del servicio de Vialidad están trabajando en el tramo más próximo a la Vía de Cintura, donde han comenzado las primeras actuaciones de mejora y reparación, necesarias para garantizar el correcto mantenimiento y seguridad de la calzada.

Afectaciones al tráfico en la calle Aragó de Palma este mes por trabajos de reparación del asfalto

Denuncian la aparición de deshechos procedentes de la limpieza de torrentes en un solar de Palma

Más de 40 entidades convocan una protesta contra el desalojo de la antigua cárcel de Palma

Las obras de nunca acabar en la calle General Ricardo Ortega de Palma

Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete

La tarjeta ciudadana dejará de servir para abrir los contenedores marrones porque vulnera datos personales

Piden a Cort que vuelva a plantar algunos bellasombras en la plaza Llorenç Villalonga

