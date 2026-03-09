Más de 40 entidades convocan una protesta contra el desalojo de la antigua cárcel de Palma

Un total de 43 entidades han convocado el próximo viernes una concentración de rechazo a la voluntad del Ayuntamiento de Palma de desalojar la antigua cárcel, que afectará a aproximadamente a 200 sintecho que actualmente pernoctan en las instalaciones abandonadas.

En un comunicado este lunes, las entidades firmantes han subrayado que se niegan "a normalizar políticas racistas y de criminalización de la pobreza" en un contexto de "precarización de la clase trabajadora y de auge de discursos reaccionarios".

Entre las entidades convocantes está el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears, la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, COP Sa Tafona, Mallorca per Palestina, Menys Turisme Menys Vida y la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca Mallorca.

Caja de resistencia

Además, se han adherido asociaciones como el Sindicat d'Habitatge Socialista (SHSC) Badalona, la plataforma Suport Veïns B9 de la mencionada ciudad barcelonesa, que se han sumado como muestra de solidaridad, después el desalojo de un antiguo instituto en el municipio gobernado por Xavier Garcia Albiol (PP).

Los organizadores también han puesto en marcha a lo largo de la semana puntos de recogida de material y la apertura de una caja de resistencia, con la voluntad de consolidar una red de apoyo a las personas afectadas.