El PSOE de Palma sitúa la vivienda, el 8M y el rechazo a la guerra en el centro de su acción política

La Agrupación Socialista de Palma (ASP) ha situado la crisis de vivienda, la defensa de la igualdad con motivo del 8M, el rechazo a la guerra y la puesta en marcha de una estrategia de seguridad juvenil entre los principales ejes políticos que impulsará en las próximas semanas, tras la Ejecutiva celebrada el pasado miércoles 4 de marzo.

Los socialistas han advertido de una situación social cada vez más grave en Palma y han puesto el foco en el impacto de la crisis habitacional sobre la cohesión de la ciudad. El secretario general de la ASP, Iago Negueruela, ha asegurado que "estamos, por un lado, ante una emergencia residencial sin precedentes y, por otro, ante un estancamiento de la exclusión social que ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural".

En este contexto, la formación ha denunciado que el encarecimiento de la vivienda está expulsando a buena parte de la ciudadanía. Negueruela ha alertado de que "los precios del alquiler y de la compra en Palma han alcanzado cotas prohibitivas y están expulsando a la ciudadanía". Ante esta realidad, la ASP ha planteado una decena de medidas "para evitar que la exclusión habitacional termine derivando en exclusión social".

Entre las propuestas defendidas por los socialistas figura la declaración de Palma como zona tensionada para limitar el precio de los alquileres, así como el compromiso del Ayuntamiento para facilitar el empadronamiento en dependencias municipales o mediante la fórmula de infravivienda a personas en situación de exclusión residencial.

En el ámbito internacional, la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma "ha reafirmado su compromiso con el respeto al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los mecanismos multilaterales de mediación y justicia como pilares para garantizar la paz y la seguridad globales". En la misma línea, ha expresado su rechazo a cualquier acción militar unilateral que no cuente con cobertura del derecho internacional ni con el respaldo de los organismos multilaterales.

Respecto al 8 de marzo, la Ejecutiva ha ratificado su compromiso "inequívoco y firme" con la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, que considera un principio democrático y un eje transversal de la acción municipal. Además, ha reivindicado el carácter del 8M como jornada internacional de defensa de los derechos de las mujeres.

Estrategia de seguridad juvenil

Por último, la ASP ha dado luz verde a una resolución para promover una estrategia municipal de seguridad juvenil con un enfoque preventivo y comunitario. La propuesta insta al Ayuntamiento de Palma a priorizar políticas de convivencia basadas en la prevención, la mediación y la inclusión social, dejando atrás enfoques exclusivamente sancionadores e incorporando a los jóvenes como actores centrales en el diseño de las medidas.

La resolución también reclama reforzar los mecanismos de atención frente al acoso y la violencia en el espacio público mediante protocolos claros y accesibles de denuncia, una atención ágil y respetuosa, y una mejora de los canales de información y apoyo dirigidos a adolescentes y jóvenes.