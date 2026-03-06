Piden a Cort que vuelva a plantar algunos bellasombras en la plaza Llorenç Villalonga

Las entidades vecinales presentes en la reunión de la Mesa Palma Verde celebrada el jueves han valorado positivamente el encuentro por haber servido para "acercar posturas" y abrir un proceso de diálogo entre las partes después de las protestas surgidas a raíz de la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga. Sin embargo, advierten de que a día de hoy "continúa sin existir un acuerdo" sobre la replantación de al menos algunos ejemplares de esta especie en la plaza.

Las entidades recuerdan que la petición de recuperar parte de estos árboles no es solo vecinal. Según han señalado, otras organizaciones ciudadanas y ecologistas también han solicitado que se estudie "seriamente" su restitución parcial, al considerarlas un elemento "identitario y ambientalmente valioso". En todo caso, destacan que se escucharan las aportaciones ciudadanas y que estas se hayan incorporado al proyecto "tras el análisis técnico pertinente".

En la reunión, representantes políticos y otras entidades volvieron a pedir que se atiendan las demandas vecinales y reclamaron la entrega de los informes técnicos que en su momento justificaron la tala. Subrayaron que dichos documentos se habían solicitado hace tres meses y que "se recibieron justo el mismo día" de la Mesa Palma Verde.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Calatrava expresó que espera que este episodio -que ha generado "un profundo malestar"- sirva para extraer aprendizajes y avanzar en la protección del patrimonio verde de la ciudad. La entidad pidió además la creación de "una comisión de seguimiento" de los acuerdos adoptados, tanto para la fase actual como para las futuras.

En la misma línea, Palma XXI solicitó la elaboración de un plan de protección de las bellasombras que siguen existiendo en la ciudad para evitar nuevas talas. La organización defendió la necesidad de fijar criterios claros de conservación y gestión del arbolado urbano que garanticen la preservación de estos ejemplares en el futuro.

Un clima "fluido"

La reunión concluyó con el acuerdo de remitir a los asistentes toda la documentación presentada, con el objetivo de que puedan añadir "aportaciones y alegaciones" en breve y así iniciar las obras de replantación antes de finales de marzo.

En conjunto, las entidades señalan que la reunión transcurrió en un clima de información y diálogo "fluido", aunque varias organizaciones reiteraron su reivindicación de restituir las bellasombras y exigieron transparencia sobre las razones que llevaron a su eliminación. "Esperamos que con los informes recibidos este mismo día podamos tener la información solicitada y esperada", concluyeron.