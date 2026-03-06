"Llevamos en la misma parada desde que abrió el Mercat de l'Olivar en 1951": los negocios tradicionales de Palma que ahora también son 'Comerços Emblemàtics'

El Mercat de l'Olivar, en pie desde 1951, sigue siendo uno de los templos del producto local de Palma. Pese a la transformación comercial que viene atravesando desde hace años, con la llegada de locales de comida internacional o la apertura de un supermercado en la parte superior de una de las naves, todavía resisten algunos puestos de toda la vida; los más cercanos, tradicionales, mallorquines y, sobre todo, auténticos. Uno de ellos es Peixos Teresa, una pequeña pescadería regentada a día de hoy por Pep Conill, la tercera generación familiar al frente del negocio, que desde ayer ya es uno de los Comerços Emblemàtics de Ciutat. "Desde que se abrió el Mercat hasta ahora hemos tenido el este trocito de paradita", recuerda Conill, señalando su pequeña parcela comercial, de unos pocos metros cuadrados.

"El origen del negocio viene de mis abuelos. Era gente muy humilde, empezaron aquí con 18 años", relata. Su abuelo tenía una pequeña barca con la que salía a pescar, mientras su abuela estaba al frente del puesto se encargaba de atender a los clientes. "Era lo normal en aquella época: si tenías un barco para ir a pescar, tenías un puesto para vender el pescado", recuerda Conill.

Sus padres relevaron a sus abuelos al frente del negocio y, tras la jubilación de su madre, Conill cogió las riendas. "Es un orgullo poder haber estado aquí tantos años, poder haber disfrutado de tanta clientela que hace el esfuerzo de venir al mercado y escoger nuestro pescado", destaca, al tiempo que aprovecha para mandar un mensaje de agradecimiento a "la gente que ha venido a comprar todos estos años", clientes fundamentales para la supervivencia del Peixos Teresa.

A día de hoy, Conill no tiene asegurado el relevo generacional, pero no descarta que su hijo pueda darle una sorpresa: "Tengo dos hijos y al mayor le gusta mucho ir de pesca y venir al mercado. A la niña no le gusta tanto, peor ya se verá. El mundo está muy difícil y esto es un trabajo de casa, así que ya veremos".

Cuatro décadas en el Mercat

Ana Cristina Muñoz regenta desde hace 41 años el puesto de frutos secos Can Gelabert, al que ayer también distinguieron como uno de los Comerços emblemàtics de Palma. Al igual que Peixos Teresa, se trata de un negocio familiar con una larga historia. "Empecé con Miquel Gelabert, el abuelo de mi marido, y después continué con mi suegra. Ella me enseñó todo lo que sé", cuenta Muñoz.

Can Gelabert, sin embargo, lleva más tiempo abierto del que Muñoz se ha pasado al frente. La paradita nació con el Mercat, en 1951, de la mano de los abuelos de su marido. "Cuando Gelabert se jubiló y empecé con mi suegra, me enseñó que hay que dejar los problemas en casa, que hay que tratar bien al cliente y estar siempre al pie del cañón", explica. "La confianza con el cliente es muy importante", añade.

Muñoz ha vivido, además, cuadro décadas de cambios en el Mercat: "Ha cambiado, para bien. Por ejemplo, estoy muy contenta de que ahora tengamos aire acondicionado, algo que antes no pasaba y hacía que algunos productos se pusieran malos". Su negocio también ha cambiado. "Ahora hay productos mucho mejores y muy buenos. Intentamos dar la mejor calidad de producto que encontramos, y si no la tenemos es que no la hay". Al mismo tiempo, destaca la transparencia que hay ahora en torno al producto: "Antes decían muchas mentiras, te decían que algo era mallorquín y no era verdad. Ahora eso no pasa, intentamos tener siempre género fresco".

Junto a ella trabajan dos dependientas con las que se muestra muy agradecidas, al igual que con sus clientes: "Son muy buena gente". Pese a no estar sola al frente del negocio, tampoco tiene claro su relevo generacional. "Mis hijos han estudiado una carrera y d emomento solo vienen a ayudarme en Navidad. A lo mejor a mi hijo le haría ilusión quedarse con el negocio, no lo sé", cuenta.

Los nuevos 'Comerços Emblemàtics' de Palma

Representantes institucionales realizaron ayer una visita al Mercat de l’Olivar para hacer entrega de las placas conmemorativas a diversas paradas del mercado que han sido reconocidas por el Ajuntament de Palma como Comerços Emblemàtics, un distintivo que pone en valor su trayectoria y su contribución al comercio tradicional de la ciudad.

Este reconocimiento se concede a establecimientos con más de 75 años de historia y que destacan por su singularidad y arraigo en la vida comercial de Palma. El distintivo supone, además, un homenaje al esfuerzo de generaciones de comerciantes que han contribuido a mantener viva la esencia del mercado. En muchos casos, los puestos continúan hoy gestionados por la tercera generación de una misma familia.

La visita consistió en un recorrido por distintas paradas históricas del mercado, donde se realizó la entrega de las placas conmemorativas. Los establecimientos reconocidos fueron: Can Jaume Artesans, Pescados Marilén, Xarcuteria Creus, Carnicería Miquel Sastre, Fruits Secs Can Gelabert, Fruiteria Miquel Gelabert, Xarcuteria La Preferida y Peixos Teresa.

El acto contó con la participación del conseller de Empresa, Ocupación y Energía del Govern de les Illes Balears, Alejandro Sáenz de San Pedro; la gerente de la Agència de Desenvolupament Regional Balears (ADR Balears), Silvia Delgado; así como también Guadalupe Ferrer, regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ajuntament de Palma, junto con Antoni Fuster, director general de Comercio y Restauración de Palma. Juntos recorrieron el mercado acompañados por el gerente del Mercat de l’Olivar, Juan Carlos Moll, y el presidente de la asociación de comerciantes del mercado, Jaume Aguiló.