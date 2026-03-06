Cort lleva a cabo una limpieza intensiva de la basura acumulada en la antigua cárcel de Palma

El Ajuntament de Palma ha iniciado este viernes un dispositivo intensivo de limpieza de la basura acumulada en diversas zonas del recinto de la antigua cárcel de Palma, con el objetivo de facilitar la entrada de los servicios de emergencia en caso de necesidad.

Los trabajos se prolongarán previsiblemente durante los próximos días y según Cort, responden a la necesidad de garantizar la seguridad de las personas que ocupan el recinto, ante los informes técnicos municipales que alertan del elevado riesgo existente tanto para las personas que permanecen en el interior como para los servicios de emergencia que deban intervenir ante cualquier incidencia.

En el operativo participan un total de 9 operarios, apoyados por 4 camiones de 26 toneladas, una retroexcavadora giratoria, una pala mixta de neumáticos y un camión tráiler articulado con plataforma.

Cabe recordar que el edificio se trata de un antiguo recinto penitenciario cuya configuración estructural, con múltiples compartimentaciones, dificulta las evacuaciones y complica las intervenciones de los servicios de emergencia en caso de incidente. En este sentido, la limpieza permitirá facilitar el acceso y el correcto desarrollo del trabajo de los bomberos en caso de emergencia.

Al margen de estas actuaciones, el Ajuntament ha instalado dos contenedores de recogida lateral de gran capacidad en las inmediaciones de la antigua prisión. El objetivo es facilitar que las personas que se encuentran en el recinto puedan colaborar en la limpieza de las zonas comunes, especialmente aquellas por las que deben acceder los servicios de emergencia.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, junto al regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bauzá, y mandos de la Policía Local, ha comprobado el trabajo que se está llevando a cabo en el dispositivo de control de accesos y vigilancia establecido en la antigua prisión, desde el que se está realizando el seguimiento de las personas que ocupan el inmueble, así como los trabajos de limpieza.

Hasta el momento, 170 personas residentes ya han sido notificadas del procedimiento de desalojo. Cada una de ellas dispone de un plazo individual de cinco días hábiles para presentar alegaciones desde el momento en que recibe la notificación.

Una vez finalizado este plazo, se dictará el acuerdo que obligará a cesar la ocupación del inmueble en un plazo máximo de cuatro días. En caso de que no se produzca el abandono voluntario del recinto, se procederá a solicitar la correspondiente autorización judicial.