El conductor de la EMT que embistió a un taxi en Palma está de baja y la empresa pública abre una investigación

El conductor de la EMT que el miércoles chocó intencionadamente con un taxi está de baja desde el incidente. Mientras tanto, la EMT ha abierto una investigación para conocer los detalles de lo ocurrido y determinar si el comportamiento del chófer es merecedor de alguna sanción disciplinaria.

Esta investigación de la EMT se desarrolla en parelelo a la que lleva a cabo la Policía Local de Palma. Cuando el conductor se reincorpore a su puesto, la empresa de transporte pública convocará a la Comisión de Seguridad y Salud, tal como recoge el protocolo para estos incidentes.

Los hechos ocurrieron sobre las 13:30 horas, frente a la parada de taxis de la plaza de España. En un vídeo grabado por la cámara trasera de uno de los vehículos que estaba en la parada, aparece el taxi, con su conductor fuera, interrumpiendo el paso al autobús. Entonces este vehículo se pone en marcha bruscamente y golpea contra la parte trasera del taxi hasta el punto de desplazarlo. "¡¿Qué haces, qué haces?!", le grita entonces el taxista al conductor del autobús. "¡Estás colgado, estás como una puta cabra!".

Investigación policial

Fuentes de los taxistas explicaron que varios compañeros increparon al chófer por su acción. Al lugar acudieron dotaciones de la Policía Local, que identificaron a los implicados y confeccionaron un atestado. Ante la evidencia de que no había sido un accidente, los agentes instruyeron un informe penal contra el chófer, que ha quedado investigado por los delitos de daños y lesiones leves.

El taxi sufrió grandes desperfectos en la parte lateral y trasera, y el taxista se quejaba de un fuerte golpe en el tobillo provocado por el desplazamiento de su vehículo.