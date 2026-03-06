El barrio de Son Gotleu reivindica la diversidad de sus mujeres a través del arte
El barrio de Son Gotleu de Palma ha sido protagonista este viernes de una acción cultural dinamizada por el artista e ilustrador José Antonio Roda, en la que sus participantes han elaborado imágenes de mujeres que simbolizan la pluralidad y la diversidad de la comunidad.
En la actividad, que tiene como nombre 'Son Gotleu Dona Veu', han participado personas de los colegios de primaria Joan Capó, Es Pont, del CMSS Gregal, Aldeas Infantiles, CS Son Gotleu y Mater, así como miembros de los distintos colectivos del barrio, según han informado los organizadores a través de un comunicado.
El objetivo de la iniciativa ha sido generar un espacio de participación y expresión colectiva que ponga en valor la diversidad cultural, social y generacional de las mujeres de Son Gotleu, así como fomentar la convivencia y la cohesión comunitaria, todo en el contexto del Día Internacional de la Mujer.
