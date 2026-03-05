Vecinos de Palma denuncian la "frivolidad" de Cort con el desalojo de la antigua cárcel: "¿A dónde se marcharán?"

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma y la Associació de Veïns Tramuntana (Cas Capiscol–Son Busquets) han mostrado su "profunda preocupación" tras conocer que el Ayuntamiento de Palma ha hecho un llamamiento a entidades del tercer sector para que aporten soluciones de alojamiento para las personas que actualmente viven en la antigua prisión.

Las entidades vecinales cuestionan, en primer lugar, el momento elegido para lanzar la petición. "¿Ahora?", se preguntan, al recordar que se trata de una situación "sobre la mesa desde hace más de dos años". A su juicio, el Consistorio estaría actuando a la inversa: "Primero se plantea el desalojo y después se busca la solución".

En segundo lugar, advierten de lo que consideran una "irresponsabilidad" institucional, al entender que se pretende trasladar a organizaciones sociales una obligación que corresponde a las administraciones. "¿Se pretende que las organizaciones sociales asuman los medios que las instituciones públicas, con toda su capacidad y recursos, no ponen?", señalan. También cuestionan que la respuesta se limite a una actuación policial: "¿Qué puede resolver la policía ante un problema social, de pobreza y de exclusión?".

En el comunicado, las asociaciones aseguran que "donde deberían aparecer las políticas sociales, no se ve ninguna", y subrayan que esa fue una de las principales ideas expresadas en la reciente movilización vecinal. En este sentido, defienden que la seguridad —tanto para el vecindario como para las personas que habitan el recinto— "solo puede venir" de medidas sociales que, sostienen, llevan años reclamando "y siguen brillando por su ausencia".

Las entidades reconocen que la antigua prisión "no es un lugar digno para vivir", pero advierten de que "aún lo es menos" un desalojo "hacia la nada", esto es, "a la calle sin ninguna alternativa". Reclaman que cualquier intervención llegue con una solución previa garantizada y critican lo que consideran mensajes ambiguos por parte de la institución: "No es admisible afirmar que se ayudará más adelante a quien se marche voluntariamente. ¿Marcharse a dónde?", plantean, antes de calificar esa postura como "frivolidad institucional".

"Nuestra única fuente es la prensa"

A la vez, aseguran que permitir que el problema se agrave tampoco es aceptable y alertan de que el deterioro de la situación puede derivar en más conflictividad y alimentar "discursos xenófobos y de marginación". Por ello, reclaman una actuación "imprescindible" por parte de las instituciones, basada en la atención social a colectivos vulnerables, con prioridades claras y recursos: "Que se haga es su obligación", remarcan.

Finalmente, lamentan que su información sobre las iniciativas municipales les llegue únicamente a través de la prensa, pese a existir un departamento y un reglamento de Participación Ciudadana. "Nuestra fuente de información es la prensa, y solo la prensa", señalan, y añaden que estarán "encantados" de equivocarse si finalmente ya existe una alternativa de alojamiento y atención adecuada para las personas afectadas. "Porque son personas, sea cual sea su situación administrativa", concluyen.