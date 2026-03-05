El PSOE de Palma exige la apertura de las Casas de Son Ametler "de inmediato"
Iago Negueruela insta al alcalde Jaime Martínez a abrir ya este reivindicado casal de barri: "No sé si espera inaugurar primero Gesa"
El PSOE de Palma ha exigido este miércoles al alcalde Jaime Martínez que abra "de forma inmediata" las Casas de Son Ametler, en el barrio de El Vivero, al considerar "injustificable" que el equipamiento permanezca cerrado pese a que las obras fueron recepcionadas por el Ayuntamiento en octubre de 2024.
Según los socialistas, el inmueble lleva cerca de 500 días sin actividad ni programación, a pesar de que debería estar funcionando como espacio de uso vecinal. Durante una visita al entorno junto a representantes de la asociación de vecinos y varios cargos del partido, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamado que el Consistorio ponga en marcha el casal y acuerde con el barrio las actividades a desarrollar.
"Los vecinos se merecen un alcalde que les escuche. No puede ser que este equipamiento, tan importante para El Vivero, siga con las puertas cerradas", ha afirmado Negueruela, que ha insistido en que "no hay previsto nada" para su apertura. En su crítica, el dirigente socialista ha ironizado con el calendario de inauguraciones municipales: "El alcalde debe abrir el equipamiento de forma inmediata, no sé si espera inaugurar primero Gesa y, después, las casas de Son Ametler".
"No merecen este trato del alcalde"
El PSOE asegura que el espacio se encuentra actualmente "vacío y con suciedad", una situación que, a su juicio, evidencia "una falta de intención clara" del equipo de gobierno para activarlo. "Los vecinos nos han trasladado su malestar… son unas casas emblemáticas y no se merecen el trato que les está dando el alcalde", ha añadido.
Desde el barrio, los vecinos han trasladado a los socialistas la necesidad de abrir el equipamiento y consensuar su programación con los residentes. "Es una lástima que un casal como este esté listo y con las puertas cerradas", ha remarcado Negueruela, que ha concluido: "Exigimos que lo abran ya y, sobre todo, que hablen con los vecinos, que no los abandonen".
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza
- Un fondo de inversión compra un edificio en Palma y deja a cuatro familias al borde del desahucio
- Sale a concurso la explotación y gestión del veterano Bar Marítimo de Palma, que volverá a abrir con dos terrazas
- Así ha cambiado la Fira del Ram en Palma: de la Rambla a Son Fusteret
- Denuncia que una inmobiliaria le obligó a pagar 14.000 euros por adelantado para alquilar un piso en Palma
- Lo que esconde por dentro el edificio de Gesa en el Paseo Marítimo de Palma
- Los visitantes del edificio de Gesa de Palma: 'Nos gustaría que fuera útil para la ciudadanía