Més per Palma renueva su coordinadora local y coloca a Xisca Mir al frente
La formación ecosoberanista quiere ser una alternativa frente a "las políticas nefastas de PP y Vox", que están "expulsando vecinos de sus barrios, disparando el precio de la vivienda y convirtiendo Palma en un producto al servicio de la especulación"
Més per Palma ha renovado su coordinadora local, máximo órgano de dirección, con Xisca Mir al frente, quien se ha conjurado para que la ciudad deje de ser "un negocio para unos pocos mientras la mayoría es expulsada de su casa" y "recuperar la ciudad para su gente".
En un comunicado este jueves, la formación ha detallado que su objetivo es plantear una alternativa política frente a "las políticas nefastas de PP y Vox", que están "expulsando vecinos de sus barrios, disparando el precio de la vivienda y convirtiendo Palma en un producto al servicio de la especulación".
"Queremos una Palma pensada para las personas, no para los fondos buitre: una ciudad feminista, cohesionada y orgullosa de su identidad", ha declarado Mir, que es geógrafa de formación y activista vecinal y cultural.
La nueva responsable de Més per Palma ha explicado que su Ejecutiva combina experiencia institucional y compromiso de base, con perfiles vinculados a la defensa del territorio, la educación pública, el patrimonio y la justicia social: "O recuperamos el control de nuestra casa o nos quedaremos sin ciudad".
