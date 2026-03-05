Una investigación de la Policía Local permite condenar al autor de una pintada en un espacio protegido de Palma

Un informe de la Policía Local de Palma ha permitido condenar a un hombre por perpetrar una gran pintada en una torre de piedra de los Jardines de Nazaret, considerados Bien de Interés Cultural (BIC). El análisis policial ha sido clave para identificar al autor, un individuo de 32 años que ya había sido condenado por una acción similar en 2021.

Según informa la Policía Local, la investigación realizada por el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) de la Policía Local de Palma ha permitido la condena de un hombre español de 32 años como autor de un delito contra el patrimonio histórico.

Los hechos fueron detectados a finales de 2022, cuando los agentes observaron una pintada de grandes dimensiones realizado con espray en una torre de piedra de los Jardines de Nazaret. Este espacio goza de la máxima protección al estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El esclarecimiento de los hechos fue posible gracias a la investigación llevada a cabo por un agente del GISD, especialista en grafología, quien realizó un estudio técnico de la pintada. El análisis concluyó que los trazos coincidían con los de un hombre que ya había sido condenado en el año 2021 por hechos similares. Esta prueba pericial fue determinante para vincular al investigado con los daños causados en la torre.

Tras la instrucción del atestado y su remisión a la autoridad judicial, el juicio se celebró el pasado 23 de febrero. La sentencia confirmó la responsabilidad del acusado, que fue condenado.