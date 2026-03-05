Cort contratará vigilancia privada en el párking de la calle Manacor para impedir el acceso de adictos y personas sin techo

La Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) "continúa avanzando" en el refuerzo de la seguridad del aparcamiento municipal de la calle Manacor con la incorporación de un servicio de vigilancia privada, ha informado en una nota de prensa. Responde así a las reiteradas críticas de los usuarios, que denuncian inseguridad en la infraestructura por la constante presencia de personas sin techo y adictos.

La empresa municipal está tramitando un contrato menor para la prestación de un servicio de vigilancia de seguridad privada que consistirá en la realización de rondas diarias de inspección, con el objetivo de detectar situaciones de ocupación indebida de zonas comunes y facilitar la intervención temprana ante incidencias relacionadas con la seguridad y la salubridad.

La duración prevista del servicio será de tres meses, periodo durante el cual se prevé completar la implantación del resto de medidas actualmente en ejecución relativas al control de accesos y cerramientos. En este sentido, con el objetivo de seguir garantizando la seguridad de las personas usuarias, en las próximas semanas se procederá a restringir el acceso a determinadas zonas del aparcamiento.

Para ello, se instalarán cerraduras en los ascensores que dan acceso a las plantas -2 y -3, de modo que la entrada quede restringida exclusivamente a los abonados. Esta medida fue adjudicada mediante contrato menor el pasado mes de enero.

Reunión de usuarios del párking hace un mes para reclamar más seguridad a Cort. / Manu Mielniezuk

Asimismo, este mismo jueves el Consejo de Administración de la SMAP ha adjudicado la instalación de sistemas de apertura mediante tarjeta o ticket QR en los cuatro accesos peatonales del aparcamiento, permitiendo el acceso únicamente a abonados o a usuarios debidamente acreditados. Estos sistemas estarán conectados con la sala de control, lo que permitirá reforzar la supervisión y el control de las entradas al recinto.

Adicionalmente, se encuentra en fase de estudio técnico la posible ampliación y refuerzo del sistema de megafonía mediante la instalación de altavoces en los núcleos de escaleras y en otras zonas sensibles del aparcamiento. El objetivo es que, desde el centro de control, se puedan emitir avisos dirigidos a las personas que permanezcan de forma indebida en estos espacios, informando de la prohibición de permanecer o pernoctar en las zonas comunes y requiriendo la desocupación del lugar.

Este sistema permitiría actuar de forma remota y preventiva antes de la intervención presencial del personal.

Todas estas nuevas medidas se suman a las actuaciones que el Ayuntamiento de Palma ya ha puesto en marcha "para garantizar un uso seguro y adecuado del aparcamiento y prevenir situaciones indebidas en las zonas comunes".

En los últimos meses, se ha reforzado la presencia de agentes de la SMAP, con más rondas distribuidas en los tres turnos diarios, garantizando una vigilancia continua en escaleras, rellanos y zonas sensibles. Asimismo, se han intensificado las tareas de limpieza y retirada de residuos en las zonas comunes, así como vigilancia presencial por parte del personal interno las 24 horas del día.

Entre las medidas ya implantadas destaca también el refuerzo del sistema de videovigilancia con la instalación de diez cámaras de alta resolución situadas en puntos estratégicos, entre ellos una cámara en cada rellano de las escaleras. Todas ellas están conectadas a la sala de control y permiten una supervisión en tiempo real.

Asimismo, se ha instalado un sistema de interfonía en las escaleras, gestionado desde la sala de control, que facilita la emisión de avisos inmediatos ante cualquier incidencia.

Protocolo ante comportamientos incívicos

La SMAP mantiene además un contacto continuo con los usuarios del aparcamiento, atendiendo sus consultas y recogiendo incidencias y sugerencias con el fin de adaptar las actuaciones a las necesidades detectadas.

De igual forma, cabe recordar que la empresa municipal mantiene activo en todos los aparcamientos municipales un protocolo de actuación ante comportamientos incívicos, mediante el cual los agentes y operarios informan de inmediato a la sala de control, que contacta con la Policía Local ante cualquier incidente, garantizando así una respuesta rápida y coordinada.

El Ajuntament de Palma reitera su compromiso con la seguridad, el civismo y la mejora continua de la calidad del servicio, con el objetivo de garantizar un espacio tranquilo y seguro para todos los usuarios del aparcamiento municipal de la calle Manacor.