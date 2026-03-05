Cort cierra con vecinos y entidades la propuesta final para replantar la plaza Llorenç Villalonga de Palma

La regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha presidido este jueves la sesión extraordinaria de la Mesa Palma Verde, convocada para presentar a las entidades, partidos políticos y asociaciones vecinales representadas la última propuesta del proyecto de remodelación y renaturalización de la plaza Llorenç Villalonga tras "el proceso de consenso y diálogo desarrollado en las últimas semanas", ha informado el Ayuntamiento de Palma.

Hay que recordar que el Consistorio llevaba tiempo trabajando en un plan de renaturalización de este enclave después de haber talado una veintena de bellasombras argumentando que estaban en mal estado y suponían un riesgo para los peatones. Durante el encuentro, los técnicos municipales han destacado que se trata de "una propuesta consensuada, viable y adaptada al carácter histórico de la plaza, que equilibra los criterios técnicos, ambientales y sociales".

La propuesta presentada mantiene el número total de árboles previsto, distribuidos ahora en 18 parterres en lugar de los 20 planteados inicialmente. Esta reducción responde a peticiones vecinales y permite mantener los pasos naturales de circulación y mejorar la permeabilidad del espacio.

Recreación de la propuesta inicial de Cort, que ha sufrido ligeras variaciones. / Cort

En concreto, la propuesta mantiene un total de 36 árboles, aunque con ligeras variaciones en las especies. En este sentido, se refuerza la presencia de arbolado perenne —24 ejemplares frente a 12 caducos—, se sustituye la especie Chorisia por tres ejemplares de Bauhinia, se reduce el número de cipreses de siete a cinco y se recupera un olivo.

De este modo, se plantarán doce moreras, seis olivos (uno más), cinco cipreses (dos menos), tres encinas, tres ejemplares de Bauhinia (en sustitución de la Chorisia) y siete shinus terebinthifolia.

Sobre la vegetación arbustiva y herbácea, la tipología general se mantiene salvo por la sustitución de una especie, y tres parterres pasarían a configurarse como alcorques.

Plano con la distribución de las especies. / Cort

En relación con el suelo estructural, el proyecto mantiene el criterio técnico previsto inicialmente, una solución que favorece la salud y desarrollo futuro del arbolado, mejora la infiltración del agua y garantiza la estabilidad del pavimento. Y en cuanto a la infraestructura y el mobiliario urbano, no experimentan cambios relevantes salvo la incorporación de dos bancos accesibles.

Diálogo con las entidades y los vecinos

"Durante el mes de febrero, el Ayuntamiento ha mantenido diferentes reuniones con la Asociación Balear del Árbol (ABA); las asociaciones de vecinos de Calatrava, Canamunt, Sa Llotja-Born, La Seu y Calatrava-Montesión-Santa Clara; así como con la entidad ARCA, atendiendo a las solicitudes de reunión formuladas por estas entidades", ha subrayado Cort.

"Dichas reuniones se han desarrollado con el objetivo de escuchar sus aportaciones y analizarlas desde el punto de vista técnico para valorar su incorporación al proyecto. Fruto de este diálogo, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta muchas de las propuestas planteadas, introduciéndolas en la propuesta final, entre ellas ajustes puntuales de parterres y su tratamiento con arbustivas, la recuperación de posiciones de arbolado o cambios en los ejemplares y sustitución de algunas especies", ha explicado.