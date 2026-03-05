Convocada para este viernes una concentración en Palma contra la guerra de Irán
Las entidades convocantes condenan lo que consideran una grave amenaza para la paz internacional y el “desprecio sistemático” al Derecho Internacional
La Plataforma Mallorca per la Pau, con el apoyo de Mallorca per Palestina y Marxes de Mallorca per Palestina, ha convocado una concentración este viernes a las 18.30 horas en la plaza de les Tortugas de Palma en protesta por la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán y contra la escalada bélica en Oriente Medio.
Las entidades convocantes han manifestado su “más firme repulsa” ante una actuación que consideran una grave amenaza para la paz internacional y han denunciado el “desprecio sistemático” al Derecho Internacional y a los organismos multilaterales.
En su comunicado, critican la vulneración reiterada de la legalidad internacional y alertan de que las intervenciones militares unilaterales, basadas “en la lógica de la fuerza y no del diálogo”, ponen en riesgo la estabilidad mundial y la seguridad de los pueblos.
Asimismo, han denunciado el “genocidio” contra el pueblo palestino y la “pasividad” de la comunidad internacional ante la situación humanitaria, al tiempo que han rechazado que Mallorca pueda ser utilizada como plataforma logística en el marco de estrategias militares.
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza
- Un fondo de inversión compra un edificio en Palma y deja a cuatro familias al borde del desahucio
- Sale a concurso la explotación y gestión del veterano Bar Marítimo de Palma, que volverá a abrir con dos terrazas
- Así ha cambiado la Fira del Ram en Palma: de la Rambla a Son Fusteret
- Denuncia que una inmobiliaria le obligó a pagar 14.000 euros por adelantado para alquilar un piso en Palma
- Lo que esconde por dentro el edificio de Gesa en el Paseo Marítimo de Palma
- Los visitantes del edificio de Gesa de Palma: 'Nos gustaría que fuera útil para la ciudadanía