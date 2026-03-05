Convocada para este viernes una concentración en Palma contra la guerra de Irán

La Plataforma Mallorca per la Pau, con el apoyo de Mallorca per Palestina y Marxes de Mallorca per Palestina, ha convocado una concentración este viernes a las 18.30 horas en la plaza de les Tortugas de Palma en protesta por la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán y contra la escalada bélica en Oriente Medio.

Las entidades convocantes han manifestado su “más firme repulsa” ante una actuación que consideran una grave amenaza para la paz internacional y han denunciado el “desprecio sistemático” al Derecho Internacional y a los organismos multilaterales.

En su comunicado, critican la vulneración reiterada de la legalidad internacional y alertan de que las intervenciones militares unilaterales, basadas “en la lógica de la fuerza y no del diálogo”, ponen en riesgo la estabilidad mundial y la seguridad de los pueblos.

Asimismo, han denunciado el “genocidio” contra el pueblo palestino y la “pasividad” de la comunidad internacional ante la situación humanitaria, al tiempo que han rechazado que Mallorca pueda ser utilizada como plataforma logística en el marco de estrategias militares.