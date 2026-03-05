Colas en Palma por un mercadillo vintage donde toda la ropa cuesta 9 euros

Decenas de personas han hecho cola este miércoles en el centro de Palma para entrar en un mercadillo de ropa vintage que vende todas sus prendas a 9 euros. La iniciativa, instalada en el espacio artístico Art Home Palma, ha abierto sus puertas a las 10.00 horas y permanecerá abierta hasta el 8 de marzo.

La propuesta llega de la mano de Crazy Zoco, un conocido mercadillo itinerante especializado en moda urbana y prendas vintage, que en esta ocasión ha traído a la isla más de 3.000 piezas procedentes directamente de Valencia. Desde primera hora de la mañana, curiosos, amantes de la moda retro y jóvenes en busca de gangas han formado largas colas para acceder al local, atraídos por la posibilidad de encontrar prendas únicas a precio único.

Para aquellos interesados en evitar las largas colas y hacerse con las mejores piezas antes que nadie, la organización ofrece la opción de comprar una entrada VIP desde 3 euros, que se va encareciendo según aumenta la demanda, para acceder al establecimiento media hora antes de su apertura al público general. También, se pueden adquirir de forma anticipada paquetes de 45 o 90 euros, por 5 o 10 prendas respectivamente, y entrada VIP incluida.

Un bazar de moda para jóvenes y amantes del estilo vintage

Los organizadores definen el evento como «un bazar único en el que cada prenda es una declaración», pensado especialmente para quienes buscan ropa diferente. Según explican sus promotores, la filosofía del mercadillo es clara: ofrecer piezas con carácter, historia y personalidad, lejos de las tendencias de la moda rápida. «Aquí el estilo no sigue normas. El arte y la ropa hablan un lenguaje común para teenagers y espíritus libres que buscan piezas con carácter», señalan desde la organización.

El mercadillo se ha instalado en C/ de’n Morei 1A, en pleno centro de Palma, y estará abierto de 10:00 a 20:00 horas durante cuatro días.

Más de 3.000 prendas y precio único

Entre las prendas disponibles hay chaquetas, camisetas, sudaderas, pantalones y otras piezas de estilo urbano, muchas de ellas vintage o de segunda mano seleccionada. La principal particularidad del evento es su precio único: todas las prendas cuestan 9 euros, independientemente de la marca o el tipo de pieza, lo que ha despertado un gran interés entre los aficionados a este tipo de mercadillos.

Se espera que cientos de personas pasen por el local durante estos días, en una iniciativa que mezcla moda, arte y cultura urbana en pleno corazón de Ciutat.