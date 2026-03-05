Cinco empresas optan a una nueva explotación de las playas de Palma a partir del 1 de abril

El concurso para la licitación de las playas del municipio de Palma ha entrado en su fase final con la apertura de sobres y la elección de cinco empresas que aspiran a la explotación de los arenales a partir del 1 de abril. Se trata de una nueva gestión para los próximos cuatro años que como novedad incluye una reducción de hamacas y sombrillas por la pérdida de arena registrada durante las últimas dos décadas.

El área de Contratación y Patrimonio que dirige Mercedes Celeste dividió el concurso en cinco lotes, correspondientes a cada una de las playas del municipio: Cala Major, Cala Estància, Platja de Palma, Can Pere Antoni y Ciutat Jardí. En el caso de estos dos últimos arenales, solo ha llegado una empresa a la fase final, por lo que previsiblemente serán las adjudicatarias.

Las empresas finalmente seleccionadas se harán cargo de la limpieza, mantenimiento, accesibilidad y explotación de las hamacas y sombrillas de las cinco playas. Competirán por la gestión de Cala Major las sociedades Beach i Oci y Kazan Servicios de playa. La gestión de Cala Estància se dirimirá entre Playa Ivi Mar y Marportsunbeach Mallorca. Esta última empresa también aspira a la explotación de la Platja de Palma, y competirá con Kazan Servicios.

Solo una finalista para Can Pere Antoni y Ciutat Jardí

Previsiblemente Can Pere Antoni será explotada por Marportsunbeach Mallorca, única empresa que ha superado la primera fase del concurso. Mientras que Ciutat Jardí estará en manos de Spago Mallorca Real Estate, única adjudicataria que aspiraba a este arenal.

A la hora de puntuar los proyectos, el Ayuntamiento ha valorado su calidad, sostenibilidad (limpieza y recogida de residuos ) y soluciones tecnológicas porque a partir de 2027 deberán incluir un servicio de reserva 'online' de hamacas para controlar mejor los aforos.

Hay que recordar que el adjudicatario de Platja de Palma deberá subrogar a los sesenta trabajadores de Mar de Mallorca, empresa que gestionó este arenal durante más de tres décadas. Hay que recordar que estos profesionales denunciaron tanto a la concesionaria como al Ayuntamiento por despido improcedente.