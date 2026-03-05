Reconocen como 'Comerços Emblemàtics' a varias paradas históricas del Mercat de l’Olivar

Este este jueves, día 5 de marzo, representantes institucionales han realizado una visita al Mercat de l’Olivar para hacer entrega de las placas conmemorativas a diversas paradas del mercado que han sido reconocidas por el Ajuntament de Palma como Comerços Emblemàtics, un distintivo que pone en valor su trayectoria y su contribución al comercio tradicional de la ciudad.

Este reconocimiento se concede a establecimientos con más de 75 años de historia y que destacan por su singularidad y arraigo en la vida comercial de Palma. El distintivo supone, además, un homenaje al esfuerzo de generaciones de comerciantes que han contribuido a mantener viva la esencia del mercado. En muchos casos, los puestos continúan hoy gestionados por la tercera generación de una misma familia.

Estos han sido los comercios reconocidos

La visita consistió en un recorrido por distintas paradas históricas del mercado, donde se realizó la entrega de las placas conmemorativas. Los establecimientos reconocidos han sido: Can Jaume Artesans, Pescados Marilén, Xarcuteria Creus, Carnicería Miquel Sastre, Fruits Secs Can Gelabert, Fruiteria Miquel Gelabert, Xarcuteria La Preferida y Peixos Teresa.

A lo largo del recorrido las autoridades pudieron conversar con los comerciantes y conocer de primera mano la historia y el trabajo diario de estos negocios, que forman parte esencial de la identidad y la vida comercial del Mercat de l’Olivar.

El acto ha contado con la participación del conseller de Empresa, Ocupación y Energía del Govern de les Illes Balears, Alejandro Sáenz de San Pedro; la gerente de la Agència de Desenvolupament Regional Balears (ADR Balears), Silvia Delgado; así como también Guadalupe Ferrer, regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ajuntament de Palma, junto con Antoni Fuster, director general de Comercio y Restauración de Palma. Juntos recorrieron el mercado acompañados por el gerente del Mercat de l’Olivar, Juan Carlos Moll, y el presidente de la asociación de comerciantes del mercado, Jaume Aguiló.